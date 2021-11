Det beste med stuen? Den hjemmelagde boksen med TV-heis.

Trude Holm Naimaks store oppholdsrom er stort, men likevel intimt. Her er Naimaks beste fargetips.

Speilskapet skjuler Trude Holm Naimaks favoritt, TV-skapet. Bak TV-skapet er trapp og kjøkken.

Mitt favorittrom: – Hadde du spurt meg for ett år siden, hadde jeg svart soverommet. Men under lockdown denne våren snekret mannen min et snedig TV-skap med heis. Det forandret hele stuen.

Hvem, hva, hvor: Trude Holm Naimak, @trudeshus på Instagram, Kjelsås i Oslo

Naimak og mannen bygget hus i 2017, med plass til deres til sammen fem barn. Det er romslig og ikke minst fargerikt. De har vært med i både Hvem bor her? på NRK og Herlige hjem på kanal Fem.

Stort rom: Stue, kjøkken og spisestue er i ett rom på 74 kvadratmeter. Stort, ja, men likevel intimt, mener Naimak. Mellom sofaen og kjøkkenet er det trapp til etasjen under. På siden er det en spisestue med plass til hele storfamilien.

Farger: – Huset er begges stil. Jeg er veldig fornøyd med fargevalgene. Vi har begge en forkjærlighet for glitter. Det kommer spesielt til uttrykk i julen. I tillegg liker jeg litt glamorøst interiør. Vi har et veldig fargerikt hus. Det passer meg bra.

Trude Holm Naimak

TV med heis: – Jeg så noen som hadde TV som kom opp av møbelet på Instagram. Det kunne vi også gjort, tenkte jeg.

Noen Google-søk senere fant mannen hennes ut at han ville prøve seg. TV-heis, TV som passet til og hobbyplater ble kjøpt inn. TV-en kommer opp av boksen ved hjelp av en fjernkontroll.

Rundt heisen er det bygget en kasse av platene. Den er malt sort, og to fargerike speil er limt på. Med mye messing og gull i stuen passer de inn med resten av interiøret. Men de lette og lette før de fant et speil som passet.

– Jeg har den stilen jeg har, men forandrer med blomster, duk og puter. Jeg er veldig fornøyd med fargevalgene. Vi har et veldig fargerikt hus.

Boksen er hjemmelaget, og fargerike speil går igjen i interiøret ellers. Foto: Trude Holm Naimak Slanger går også igjen i interiøret. Foto: Trude Holm Naimak

Naimaks fargetips

– Våg å bruke farger. Vi har malt eller tapetsert alle rom inkludert takene, utenom i stuen. En farge på veggen og en lysere i taket skaper en lun atmosfære.

Skal du ha en helhetlig flate, passer ikke hvite stikkontakter, lister og lignende. Lysbryterne er spraymalt i samme farge som veggen. Det er flere fargeforhandlere som lager spraymaling etter fargekode. Også bokhyllen kan males så den passer veggen. Selv varmepumpen og ledningen er spraymalt for å passe inn.

– TV-skapet er dempet sort. Akkurat samme svarte farge går igjen der vi har sort. Det samme med de andre fargene.

Bruk malingsrester og mal ting selv, for eksempel rimelige vaser. En vase i samme farge som veggen, gir harmoni.

Oppholdsrommet inkluderer spisestue. Det er plass til 10–12 stykker rundt spisebordet. Foto: Trude Holm Naimak