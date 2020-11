Kjæresteparet Evy og Esben bor hver for seg under samme tak: – Vi må gjøre det som er best for oss og egne barn

Då Evy Eftestøl og Esben Larsen møttest, fann dei fort ut at det måtte bli dei to.

Men dei ville ikkje sausa dine og mine barn saman i ein påtvungen storfamilie. Løysinga blei å bu i to ulike etasjar under same tak.

Evy, som er arkitekt, har teikna tomannsbustaden i Valkyrjegata på Våland i Stavanger.