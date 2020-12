Smarte råd: Julevasken trinn for trinn

For mange skaper julevasken julestemning. Her er åtte konkrete tips.

Mange går grundigere til verks med moppen og klutene i desember. En del har kanskje mer tid til vasken i år. Et vaskefirma melder om nedgang i bestilling av julevask. Foto: Synne Hellum Marschhäuser

44 prosent vasker grundig til jul, ifølge en undersøkelse fra Sifo for julen 2018. 36 prosent byttet gardiner eller servietter til jul. Det er imidlertid vanskelig å si hva folk legger i grundig vask.

Skal du vaske til jul? Vi har samlet sammen tipsene som gjør julevasken enklere og raskere: Vindusvask i minusgrader, ren stekeovn uten skrubbing og oppskrift på veggvask, om man absolutt må vaske veggene.

Måtte vaske sot og møkk

– Mitt inntrykk er at færre vasker grundig før jul. Det blir litt mer som en helgevask, bare litt grundigere, sier Else Liv Hagesæther, vaskeekspert og pensjonert rådgiver i renhold.

Før i tiden var vaskingen viktigere. For eksempel i Hagesæters barndomshjem på Holsnøy utenfor Bergen. De fikk ikke elektrisk strøm før i 1956. Oljelamper og koksfyring ga støv og sot. Tak, vegger og gulv måtte vaskes ned. Julerengjøringen ble likevel ikke vesentlig endret da den elektriske oppvarmingen kom i hus.

– Vaskingen hadde en naturlig og reell forklaring. Nå bruker vi så matt maling at veggene ikke tåler vask. En våt klut vil gi skjolder, sier Hagesæther.

I år bør man bruke litt ekstra krefter på å tørke av alle dørhåndtak og vaske badet, mener hun. Spesielt om man feirer jul med folk utenfor egen husstand. Vurder gjestehåndklær eller papirtørk til gjester.

Else Liv Hagesæther Foto: Privat

Åtte ting du kan vaske til jul:

Tipsene er fra Hagesæther, som har skrevet en rekke lærebøker om renhold.

1. Vinduer: Dropp soverommene

Mange setter vindusvasken høyt på prioriteringslisten, erfarer Hagesæther. Den lave vintersolen avslører raskt møkk. Men det er ikke sagt at man trenger å pusse alle vinduene. Hun foreslår at man vasker vinduene i rommene man oppholder seg i mens det er lyst.

Vindusvask i kuldegrader: Et råd er å ha litt rødsprit i vaskevannet for å unngå at vannet fryser. Ellers kan man følge med på værmeldingen og unngå de kaldeste dagene.

Kontaktpunkter er ekstra viktige i år. Tenk også på blandebatterier og andre punkter mange er borti. Foto: Synne Hellum Marschhäuser

2. Vask over kjøkken og håndtak

Spesielt hvis du lager smultringer eller driver med fettkoking før jul, kan du tørke av skapdører og håndtak før jul. Samtidig kan man vaske og tørke i bestikkskuffen.

– Det skal ikke så mye til. Men det føles som om man har gjort noe bra, sier Hagesæther.

3. Stålbenken rundt vasken

Ha skurekrem på en svamp og gå over stålet. Skyll og tørk tørt etterpå. Vasken vil se mye renere og finere ut.

Ovnstrikset skal funke uten skrubbing. Foto: Synne Hellum Marschhäuser

4. Enkelt ovnstriks

De fleste ovner er selvrensende. Har du ikke selvrensende ovn, eller det ikke er nok, kan du teste Hagesæthers triks:

Sett ovnen på 150 grader.

Sett en skål salmiakkvann på øverste rille i ovnen.

Kok opp vann i en kjele. Sett kjelen nederst i ovnen.

Etter 20 minutter kan du slå av ovnen. La den stå lukket til neste dag.

Fettet og restene faller ned som flak og kan fjernes med papir.

5. Blanke peisdører

Fukt en fille, dypp den i askerestene og skur glasset med den. Asken er veldig basisk. Gå over med en ren klut etterpå. Bruk kluter du kan kaste etterpå, for eksempel biter av et slitt frottéhåndkle.

6. Hvis du skal vaske vegger

Hagesæther anbefaler å vente med veggene til våren. Da ser man tydeligere hva som trengs.

Skal man vaske veggene, må man vaske nedenfra og opp. Bruk en fuktig mopp. Deretter tørker du over med en ny, ren og fuktig mopp ovenfra og ned.

Som nevnt vil en del matte veggflater bli skjoldete av vask. Hvis veggene er støvete, kan man tørke over med en tørr mikrofibermopp. Gjerne en som er litt krusete i overflaten. Den er statisk elektrisk og trekker til seg støv. Flekker kan tas med en fuktig klut i tillegg.

7. Blanke glass til jul

Bruk krystallsoda på glass og pyntegjenstander du vil ha blanke, anbefaler Hagesæther. Bruk håndvarmt vann og gni glasset tørt etterpå.

8. Sølv og messing

Sølv: Hagesæther pusser enten det sølvet som skal brukes eller bruker silverdip som en enklere løsning. Hun dypper bestikket i silverdip og pusser dem med sølvklut etterpå. Sølvet bør ikke pusses mer enn nødvendig, forteller Hagesæther, for legeringen mattes ned.

Messing: Det er en jobb å pusse. Alternativt kan man legge messingen i en syreblanding bestående av håndvarmt vann og litt sitronsyre. Legg messingen nedi noen minutter, skyll i vann og tørk tørt. Det blir ikke like bra som pussing, men det er halvmørkt i stuen på denne tiden.

Du trenger ikke vaske alle vinduene, mener Hagesæther. For eksempel er man stort sett bare på soverommet mens det er mørkt. Foto: Shutterstock / NTB

Julevasken er renselse

Juletiden som sosial tid, kommer normalt i konflikt med advent som en arbeidsom tid. Det er både avslutning av arbeidsåret og en tid med mye mer husarbeid, sier Ingun Grimstad Klepp, seniorforsker ved Sifo og Oslo Met.

I år er det nok annerledes for de fleste, tror hun. Mange har mer tid.

For noen innebærer grundig rengjøring at de vasker gulvet, mens de egentlig pleier å støvsuge. Andre vasker gulv, vegger og tak i tillegg.

Det er mye man ikke vet om husarbeid og julevask, erkjenner Klepp. Men takket være Eilert Sundt vet man mye om julevasken frem til 1869. Da skrev han boken Om renligheds-stellet i Norge. Til oplysning om flid og fremskridt i landet om blant annet julevasken.

– Arbeidsmengden økte kraftig før jul. Julen var også en storstilt renselse. I 1860 var julebadet kanskje det eneste badet. Kroppen, klærne og huset skulle være rene.

Julerengjøring kan tenkes å være en positiv tradisjon i likhet med julekakene, tror Klepp. Vasking og pussing får frem julestemningen hos mange.

Da er det ikke snakk om det dagligdagse. Som å plukke skittentøy på badegulvet eller passe på mengden sko i gangen, understreker hun. Det er lite stas.

– I 1860 var hovedvekten av kvinnearbeid rengjøring. Rundvasken gjorde menn og kvinner imidlertid sammen. Veggene ble skurt med sand, mens kvinnene skulle tørke av eller tørke opp vannet. Et sånt arbeidsfelleskap, kunne kanskje være gøy, sier Klepp. Foto: Eivind Rohne

Redde for å slippe inn vaskehjelp

– Vi blir jo berørt av at folk sitter hjemme eller er i karantene. Jeg tror kanskje flere utfører vasken selv, sier Hanne Nordhagen, daglig leder i Citymaid.

10 prosent færre har kjøpt julevask fra dem i år, sammenlignet med i fjor. En del avbestillinger knytter hun til koronarestriksjoner og tror noen er litt redde for å slippe dem inn.

– Egentlig burde det kanskje vært annerledes, at behovet for vask er større enn tidligere. Folk er jo mye mer hjemme, sier Nordhagen.

Freska har omtrent like mange bestillinger av julevask som i fjor, ifølge daglig leder Erik Dalland. Men også de får en liten oppsving i avbestillinger når det kommer nye restriksjoner fra regjeringen.