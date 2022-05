Bunad på 17. mai? Dette er forberedelsene du bør gjøre.

Konfirmasjoner, bryllup og nasjonaldag. Fremover er det mange anledninger til å ta bunaden i bruk. Her er tipsene som gjør finstasen klar til fest og feiring.

Skjorten skal sitte pent og sølvet skinne når bunaden tas på.

Ukens tips: Slik gjør du bunaden klar til bruk

Eksperten: Ellen Øverland, produksjonssjef ved Husfliden

Ellen Øverland, produksjonssjef ved Husfliden. På bildet har hun på seg beltestakk fra Telemark. Typisk for beltestakken er det brede brikkevevde belte i livet.

1. Hva er dine beste tips når det gjelder å pusse bunadsølv?

– Vask sølvet i en blanding av Zalo og litt salmiakk, og skyll av med vann. Du kan også bruke sølvpuss, men unngå sølvdipp. Bruk en klut for å få bort restene fra kriker og kroker, slik at ikke middelet blir sittende igjen, råder Øverland.

Bruk en klut for å pusse sølvet som er sydd fast til bunaden. Sett et brett mellom sølvet og stoffet under, slik at du ikke skader stoffet. Slike brett fås kjøpt der du kjøper bunad og bunadsølv.

– Dersom sølvet ikke er brukt på lenge og det er veldig oksidert, kan det lønne seg å levere det inn til en sølvsmed som kan pusse det bedre enn man kanskje klarer selv, sier hun.

Det viktigste er imidlertid hva du gjør etter å ha brukt sølvet.

– Vask og tørk sølvet og legg det i en helt lufttett plastpose. Da oksiderer det ikke, og du sparer deg for mye arbeid når du tar det frem igjen.

2. Hvordan vaske bunadskjorten?

– Vi anbefaler først og fremst håndvask. Bruk Milo, bunadsåpe eller annet skånsomt vaskemiddel. Skyll godt. Unngå å vaske bunadskjorten i vaskemaskin, og vask den aldri på mer enn 60 grader, sier Øverland.

Hennes råd er å fjerne søl så fort som mulig. Jo lengre tid en flekk sitter, desto vanskeligere er det å få bort.

3. Hvordan vaske bunaden for øvrig?

– Får du en flekk, er det lurt å skylle under rennende lunkent vann så tidlig som mulig. Unngå å gni hardt på flekken. Da kan sølet sette seg enda mer, sier Øverland.

Er det en fettflekk, kan du blande med litt Zalo eller bunadsåpe. Bruk aldri flekkfjernere. Det kan ødelegge stoffet.

Bunader kan ikke vaskes, men de kan gjerne henges ut til lufting etter bruk eller sendes på rens hvis det er lenge siden sist den ble renset.

4. Hvordan stryke bunadskjorten?

Fukt skjorten lett og legg den i en ren plastpose noen timer. Når skjorten er fuktig, er det enklere å glatte den ut.

– Stryk skjorten først på vrangen. La den henge og tørke til neste dag, og stryk så over en gang til på retten før bruk, råder Øverland.

Ikke bruk veldig høy varme på strykejernet. Det kan skade linfibrene, og skjorten mister glans og spenst. Bruk gjerne ullprogrammet på strykejernet.

– Vask alltid skjorten rett etter bruk, men ikke stryk den før du pakker den vekk. Det fører bare til at stoffet gulner over tid, advarer Øverland.

5. Hvordan få bunadskoene til å skinne?

– Spennene er ikke sølv, så de oksiderer ikke. Oftest holder det med vanlig skopuss, eventuelt sort skokrem hvis skoene er veldig skitne.

6. Hvordan bør bunaden oppbevares?

Både skjorten og bunaden for øvrig bør oppbevares i en bomullspose, aldri i plastpose, forteller Øverland og legger til:

– Skjorten skal oppbevares liggende i posen, ikke henges opp. Bunaden skal henges i opphengshempene på innsiden av linningen i stedet for i skuldrene. Begge deler for å unngå slitasje på stoffet.