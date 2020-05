Ukens grønne tips: Sko, klær, møbler og sykler. Dette kan du fikse selv og dette kan reparatørene ta seg av.

Hvordan skal reparatøren kunne konkurrere mot et helt nytt plagg du får for 50 kroner på butikken?

Skomakerne fikser de fleste sko, enten om sålen må byttes eller skoen trenger ny hæl. Du kan også fikse litt selv. Bildet er tatt hos skomakerutdanningen i Fredrikstad. Foto: Jan T. Espedal

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Martin Leander M. Brandtzæg, avdelingsleder i Naturvernforbundet

Ta vare på tingene dine – det er bra for miljøet. Men hvorfor kan det være så dyrt å reparere dem?

Urimelig billig å kjøpe nytt

– Dette er en tredelt sak. For det første er det nok ikke tilfellet at det er så dyrt å reparere, men heller at det er så urimelig billig å kjøpe nytt, sier Brandtzæg.

Skal man se på tiden og arbeidet det legges i å produsere, vedlikeholde eller reparere et plagg eller et møbel, vil ikke det reparatøren eller håndverkeren tar være så urimelig, mener han.

– Hvis man sammenligner med timeprisen man får i nesten hvilken som helst annen jobb, hadde man ikke klaget på det man må legge ut. Hvordan skal man kunne konkurrere mot et helt nytt plagg for 50 kroner på butikken?

Derfor kan ny glidelås koste 500 kroner å bytte

Det koster å drive en håndverkertjeneste. Man skal lønne ansatte, kjøpe utstyr, betale leie, kjøpe inn nødvendige ekstradeler og kanskje også ha en liten fortjeneste slik at det går rundt.

– Da er det ikke urimelig å tenke at et tidkrevende arbeid med å bytte glidelås på en jakke som har gått i stykker koster rundt 500 kroner, selv om du kanskje kjøpte den på tilbud for 250 kroner for en måned siden, sier Brandtzæg.

– Billige klær blir raskt dårlig, og de fleste synes det er enklere bare å kjøpe ny enn å bytte glidelåsen for dobbelt pris. Men da har man det gående. Hadde man fikset den glidelåsen hos en skredde, hadde den nok holdt mye lengre enn om du bare kjøpte nytt.

Mange har et kortsiktig forbruksmønster, mener han. Man ser ikke mer enn prislappen og beleiligheten foran seg.

I tillegg skal håndverkere i Norge konkurrere med håndverkere andre steder i verden. Med norske lønninger, leiepriser og utstyrskostnader, kan man ikke konkurrere med en fabrikk som masseproduserer nye gjenstander i Kina, mener Brandtzæg.

Hvis man skal omstille samfunnet fra lineært til sirkulært, må man se på nye incentivordninger for dem som ønsker å drive med reparasjon, mener Naturvernforbundet. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Hva kan du fikse selv og hva kan håndverkeren gjøre?

Naturvernforbundet har samlet innspill fra ulike håndverkere om hva de fleste klarer å fikse selv og hva håndverkerne reparerer på tavarepådetduhar.no. Noen kan fikse det meste selv, andre vet knapt hvordan nål og tråd henger sammen.

Møbler: Du kan selv male, lakke, beise, pusse og sparkle. Enkle reparasjoner. Møbelsnekkeren kan reparere konstruksjon og overflate, bygge om møblene, restaurere gamle møbler og utføre alle typer overflatebehandling.

Sykler: Du kan vaske sykkelen, rense gir og drivverk, smøre kjedet, bytte bremseklosser, lappe slangen og bytte dekk. Du bør vurdere hjelp til justering av gir og bremser, bytte av kjede og drivverk, større reparasjoner og bytte av gir, bremser og andre sentrale deler.

Sko: Du kan holde skoene rene, smøre dem med skokrem og impregnere dem. Du kan få hjelp av skomakeren med å skifte såle, bytte hæl, fikse rifter, revner og hull, blant annet.

Klær: Du kan sy i knapper, legge opp og ned, sy eller stryke på lapper, stoppe hull eller sy om. En skredder kan redesigne, sy inn og ut klær, legge opp eller ned, sy brudekjole, dress eller andre plagg.

Hva med å male eller lakke bordet når bordplaten er slitt? Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Ønsker dyrere import og lengre reklamasjonsfrist

Det er flere tiltak som bør iverksettes fra norske myndigheter, mener Brandtzæg. Naturvernforbundet har foreslått å innføre nullsats merverdiavgift på reparasjoner. Altså frita dem for merverdiavgift. Da kan det bli lettere for håndverkere å tilby reparasjoner fremfor nysalg.

Naturvernforbundet foreslår også utvidet reklamasjonstid for flere produktgrupper. Da vil det ikke være lønnsomt å lage eller selge dårlige produkter.

Salg av importerte produkter må også bli dyrere gjennom for eksempel avgifter, mener forbundet. Dyrere produkter vil gjøre reparasjon lønnsomt, tror de. For mange sammenligner prisen for reparasjon med hva det koster å kjøpe nytt.

– Mange i reparasjonsbransjen må leve av andre ting enn reparasjon. I større bedrifter er ofte reparasjon gratis eller noe som gjøres for å skaffe kunder til andre tjenester eller varer. Det kan ikke små bedrifter konkurrere med, sier Brandtzæg.

