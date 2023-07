Ukens tips: Hvordan ta vare på plantene i ferien?

– Det er en del ting en bør vite hvis plantene skal stå utendørs om sommeren. Da kan man unngå at de blir solbrente, forfrosne eller rett og slett misfornøyde, sier gartner.

En flaske fylt med vann og med hull i korken kan holde for en helg.

Ukens tips: Skal du på en lengre sommerferie og vil ta vare på plantene dine? Her får du råd om å sette inneplanter ut og om hvilke som bare bør bli inne.

Ekspertene: Anders Abraham Røyneberg er agronom, psykiatrisk sykepleier og hagebokforfatter. Han er kjent som @arcticgardener på Instagram og er aktuell med boken «Livsnyterhagen – enkle og unike ideer for uterommet». Marianne Utengen Hagen er gartner og fagansvarlig i Hageselskapet.

Anders Røyneberg er agronom, psykiatrisk sykepleier og hagebokforfatter. Her deler han sine tips om hvordan en tar vare på stueplantene utendørs om sommeren.

1. Hvordan gå frem for å sikre at plantene har det godt om sommeren?

– Tenk at planter har litt av de samme behovene som oss mennesker når det gjelder sol, temperatur og vann. Blir vi plutselig eksponert for sterk sol, blir vi solbrente. Det samme gjelder for planter. Vi kan også bli tørste og dehydrerte. Og om det blir mye kald vind, fryser vi og blir misfornøyde, sier Røyneberg og fortsetter:

– Planter foretrekker stort sett, som oss mennesker, sol til halvskygge, godt med vann og hydrering om det er mye sol, og de liker en lun plassering om det blåser friskt og kaldt. Om det bøtter ned med regn – mulighet for beskyttelse under et tak eller med en paraply.

Plasseres plantene ut, sett de i skyggen de første ukene og/eller dekk til med fiberduk, råder han.

– Duken virker som en slags solfaktor og er et isolerende plagg de første to ukene, før du fjerner den og plantene kan få direkte soleksponering.

Hvis plantene skal stå ute, tenk hvor du selv trives best.

– Da er sjansen god for at plantene dine også vil gjøre det. Vekstene som er nevnt her, er planter som er enkle å få til å trives utendørs fra mai til september.

Når sommeren kommer, kan pelargonia nyte livet utendørs.

2. Hva med de ulike plantevariantene?

– Når du skaffer deg en plante, forsøk å forestille deg hvordan den har det der den opprinnelig kommer fra, oppfordrer Røyneberg og gir noen eksempler:

Ørkenplanter som kaktus og sukkulenter, liker det solrikt, godt drenert jord hvor vannet forsvinner raskt ved hjelp av lecakuler, sand eller grus i pottejorden. De trives også i kjølige nattetemperaturer – slik det er i en ørken, og de kan tåle ned mot 0 grader, er min erfaring.

Tropiske planter liker stort sett halvskygge til solrik plassering, rikelig med vann, næringsrik jord og ikke for lave nattetemperaturer – litt som det er i jungelen. En del tropiske planter er derfor vanskeligere å lykkes med utendørs i Norge, da de vil reagere på temperaturendringer.

Middelhavsvekster vil stort sett trives utendørs overalt i Norge i sommerhalvåret. De er vant til mye sol, men også kjøligere perioder. Klarer du å gjenskape noe av de samme forholdene i ditt uterom, vil plantene trives.

3. Hvilke blomster og planter trives både utendørs og innendørs?

– Praktspragle, oxalis og pelargonia er eksempler på stueplanter som kan stortrives utendørs i sommerhalvåret. De liker mye sol til halvskygge, godt med vann om det er varmt, og helst god og næringsrik jord i form av frisk ny plantejord hver vår og/eller såkalt plantenæring. De liker ikke frost eller temperaturer under fem grader og vil mistrives om de blir stående i kald vind. De foretrekker derfor helst en lun plassering utendørs, sier Røyneberg.

Oxalis kan overvintre og komme igjen år etter år. De trives også godt utendørs i sommerhalvåret. Foto: Camilla Flaatten Anders Røyneberg sammen med en hel haug yuccapalmer. Foto: ArcticGardener

– Yuccapalme og svigermors tunge, som begge tilhører aspargesfamilien, kan trives utendørs om de får en gradvis overgang til uteforholdene. I Portugal vokser de utendørs i potter og jord, og de trives selv om temperaturen går helt ned til fem grader.

– Middelhavsvekster som for eksempel oliventær, ulike sitrustyper, myrt og kiwi liker, som navnet tilsier, middelhavsforhold. Der er det gjerne kjølig om vinteren, så plantene kan stå mørkt og kaldt inne i huset, i en kjeller eller garasje. Så fort faren for frost ute er over, kan de fint settes ut, sier han.

– Enkelte tropiske planter, slik som strelitzia, kan trives utendørs. Men husk at de foretrekker lune forhold, da de kan bli både solbrente og få frostskader om de settes direkte ut i solen. Andre tropiske vekster, som monstera (vindusblad) eller gullranke, er derfor mer et sjansespill å sette ut. Vil du ikke ta risikoen, bør du la være.

Røyneberg med nevnte strelitzia som gjerne koser seg utendørs om sommeren.

4. Hvordan sørge for nok vann til plantene?

– Det er mange planter som klarer å være alene hjemme i fire uker, men ikke alle. Hvis en vil sørge for at de har det godt i løpet av ferien, er det en del ting en kan gjøre, sier gartner Marianne Engen Utengen i Hageselskapet.

Hun har følgende råd: