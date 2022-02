Hyttehuset i Hjelmeland

Å bu på landsbygda er ikkje å bu i byggefelt, meiner Hilde Pedersen Meland og Kenneth Meland. Difor valde 31-åringane å byggja hus på ei frittståande tomt ganske langt frå allfarveg.

Dei bur ved Hetlandsvatnet, midt mellom Hjelmeland sentrum og Vormedalen. Det unge paret trur bygdekommunar med føremon kunne tilbydd fleire slike frittliggjande tomter, for bur ein i eit ordinært byggefelt på landsbygda, er det ikkje så mykje annleis enn å bu i eit bustadfelt i ein by, hevdar dei to.