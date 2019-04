Huset til Henny Arling fikk mye oppmerksomhet og omtale da det ble malt i rosa og svart. Nå skal huset skifte eier og kan få ny farge.

Høsten 2014 gikk Steinkjellerkroken 6 fra eggeskallhvitt til knall rosa. Det fikk naboene til å reagere.

Arling fikk raskt pålegg fra byggesakssjefen i Bergen kommune om å male huset om igjen.

Til slutt fikk hun tommel opp til å male huset i en lakserosa farge, som er den nåværende fargen på boligen.

– Selger du fordi du aldri ble fornøyd med den nye fargen?

– Nei, det er nok ikke derfor jeg selger. Jeg tjener like mye på å eie huset uansett farge, sier Arling.

Hun har ingen planer om å farge andre hus i Bergen rosa med det første.

– Dette er bare forretninger og jeg ønsker å investere mer i Lisboa i Portugal. Der er det sol og varme, i tillegg til at det er enklere å være kreativ med farger, sier hun.

Fargerikt interiør

Boligen har en prisantydning på 6.480.000 kroner.

Eieren med den fargerike sjelen har ikke bodd i boligen selv, men har leid ut. Arling synes likevel det er vemodig å selge.

– Det er selvfølgelig trist å selge, men salget er først og fremst et økonomisk trekk, sier hun.

Arling har også satt sitt preg på interiøret i boligen. Rosa, gul og oransje er bare noen av fargene som går igjen.

– Vi får se etter visning på torsdag om også noen andre liker stilen min, sier hun.

Kontroversielt hus

– Da jeg bestemte meg for å bruke penger på å male huset i Steinkjellerkroken, forsøkte jeg å gjøre huset så pent som mulig. For meg var rosafargen det peneste jeg kunne tenke meg, sier Arling.

I nabolaget har det hele veien vært delte meninger om fargen.

– Halvparten har elsket det og den andre halvparten har hatet det. Jeg kunne ønske at folk brydde seg litt mindre om andres valg, sier hun.

Det er ikke bare naboer som har uttrykt meningen sin om fargen. Arling opprettet en støttegruppe på Facebook da det sto på som verst. Siden ble likt av mer enn 2500 personer.

– Jeg har fått meldinger fra folk fra hele landet. Flere fortalte meg at de likte fargen og at den inspirerte dem, sier hun.

Selger sitt første rosa hus

Thomas Haaland, megler i DnB Eiendom, står for salget av boligen. Han har aldri solgt et rosa hus før.

– Interessen for huset på Finn.no har nok vært noe større enn normalt. Huset er jo et frisk pust og noe annet enn hva som er typisk, sier han.

Han tror imidlertid at det ikke er fargen på huset som først og fremst avgjør hvordan salget går etter torsdagens visning.

– Kjøperen må føle seg hjemme og må synes det er beroligende å bo der. Noen kan jo kanskje blir stresset av å bo i sterke ferger, sier han.

– Må ta hensyn

Leder for Stølestrøkenes velforening, Frode Sjursen, var lettet da kommunen i 2014 kom med pålegg om at huset måtte males om.

– Vi er hele tiden nødt til å ta hensyn til at vi bor i et historisk strøk, mens i denne saken er det en beboer som går langt over streken, sa han til BT den gangen.

– Håper du nå at huset blir malt i en annen farge når det skifter eier?

– Som velforening har vi ikke noe med folks smak å gjøre. Vi oppfordrer gjerne til å velge en annen farge enn hvitt, men det må tas hensyn til omgivelsene, sier han.

Sjursen er fornøyd med den mildere rosafargen huset har i dag.