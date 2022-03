Elin og Knut Atle har hytte ein halvtime unna heimen

Elin Øverland og Knut Atle Seim er saudapatriotar. Begge er fødde og oppvaksne og har budd i Sauda heile livet. Då dei skulle ha seg hytte for eit par år sidan, var det sjølvsagt at også fritidsbustaden skulle liggja i Sauda.

Til vanleg bur dei i eit byggefelt i industribyen inst i Ryfylke. Hytta ligg ein halvtimes biltur unna. Paret har hytte på Minnehaugen i Slettedalen, for å komma opp dit må ein køyra fylkesvegen gjennom Almannajuvet oppover mot Hellandsbygd.

Då Aftenbladet kom på hyttebesøk, låg Sauda sentrum i fuktig slaps og tåke, men vinteren stramma grepet for kvar høgdemeter me køyrde oppover mot Hellandsbygd. Lenge før me kom til Slettedalen fletta snøen fingrar med kvister og greiner og gjorde landskapet avrunda og mjukt. Ei vinterverd med to meter snø openberrar seg der Knut Atle Seim kjem vassande i mot oss. Me er på 500 meters høgde og skogen rundt oss er tung av snø.