Gode råd til deg som skal på loppemarked i høst

– Det er mange fordeler ved å kjøpe brukt, og ikke minst er det gøy, sier Stine Vastveit.

Ha blodsukkeret i orden og tenk over hva du er ute etter når du skal på loppemarked.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Ukens tips: Høst og vår er loppemarkedstid, men hvordan leter du deg frem til de beste kuppene?

Ekspertene: Interiørarkitekt Trond Ramsøskar i firmaet MNIL og vintageentusiast og eier av Loppisvan, Stine Vastveit, deler sine tips.

– Mer bærekraftig og tingene skiller seg ut

– Du kan gjøre mange gode kupp på loppemarked, og argumentene for å kjøpe brukt er mange, sier Trond Ramsøskar.

Han peker på særlig tre ting:

Forbruket vårt bør begrenses. Gjenbruk bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Det er lettere å finne gjenstander som skiller seg ut på auksjoner og loppemarkeder, enn i møbel- og interiørbutikker som selger hyllevarer.

Møbler og gjenstander som forteller om et levd liv, er mest spennende. Hvis ingenting i interiøret ditt har en tydelig historie, blir det fort uten sjel.

Han har selv gjort noen kupp på loppemarked opp gjennom årene – blant annet en «settekasse» for gjenstander som han har i trappesatsen og en isbøtte formet som en ananas.

– Brukte gjenstander og gjenstander med historie er en viktig del av en personlig stil. Interiøret bør vise hvem eieren er. Det gjør det når du tilfører spennende, sære, rare eller personlige gjenstander. Det er fullt mulig å ta det beste ut av trendene samtidig som du setter ditt eget stempel på interiøret. Det er her loppemarkedene kommer inn, sier han.

Trond Ramsøskar fant denne på loppemarked for noen år siden. Det er en isbøtte formet som en ananas.

– Gamle gjenstander preget av solid håndverk og godt vedlikehold er å foretrekke, sier interiørarkitekt Trond Ramsøskar. Her fra loppemarked på Grefsen skole tidligere i år.

– Elsker å reise på skattejakt

Stine Vastveit (26) fra Finnøy utenfor Stavanger står bak Loppisvan, en bruktbutikk på hjul.

Hun suser rundt i Norge og selger blant annet klær fra bilen sin. Selv har hun vært en ivrig vintage-entusiast i mange år.

– Jeg elsker å dra på skattejakt for å lete etter unike og kule vintage-skatter. Å handle brukt er både sparsomt for miljøet og for lommeboken, og så er det jo veldig gøy, sier Vastveit.

– Jeg bor i bilen min samtidig som den fungerer som et loppemarked på hjul, sier Stine Vastveit. Hun reiser rundt i Norge hele året – til helgen står hun på Pust Kafé i Oslo.

– Jeg leter aller mest etter klær. Jeg har allerede sortert ut og laget en håndplukket samling av fete vintageklær som venter på nye eiere, forteller Vastveit. Her på Youngstorget ved en tidligere anledning.

Hun mener loppemarked og bruktbutikker gir en mulighet til å finne mange kule og nyttige ting til en billigere penge.

– Jeg leter hovedsakelig etter klær som jeg liker, som for eksempel ullgensere, skjorter, jakker, vintage bukser, sjal og sko. Det er veldig spennende å se hva som dukker opp. Plutselig finner man en dødsfin hjemmestrikket mohairgenser fra 80-tallet, sier hun.

– Men man kan også gjøre veldig gode kupp på å skaffe seg alt man trenger til kjøkkenet. Noen kule retro tallerkener, gryter, vinglass og bestikk. Eller et deilig gulvteppe og en leselampe til kosekroken nå til vinteren, legger hun til.

Loppemarked kan også være et sted man kan finne et godt funn for hele familien – ikke bare for en ivrig ildsjel.

– Det er veldig gunstig å finne brukt sportsutstyr til familien, slik som brukte ski, slalåmski eller snowboard, eller en brukt sykkel til å utforske byen med.

Men ett av de aller viktigste tipsene hennes er:

– Et hot tips til folk som skal på loppemarked, men som kanskje synes det er litt tiltak, er å ta seg god tid og få opp energien med litt kake og kaffe før man setter i gang.

Det er ofte mye fint å finne til barna på loppemarkeder. Ta dem med og la dem gå på skattejakt selv.

Hvordan vurdere tingene du finner på loppemarked?

Interiørarkitekt Trond Ramsøskar trekker frem disse seks tipsene:

1. Vil gjenstanden understreke og forsterke din egen stil?

– Liker du en romantisk stil, holder du deg til den. Er du glad i farger, går du for fargerike gjenstander. Noen foretrekker det eklektiske, det vil si en blanding av stilarter som de setter sammen på sin egen måte. Tilhører du denne gruppen, er loppemarkedet en skattkiste, sier han.

2. Tilstrekkelig kontrasteffekt?

– En tommelfingerregel for ethvert interiør er at det må inneholde kontraster. I motsatt fall blir det flatt og monotont. Kontraster kan bygges opp rundt for eksempel farger, lys og skygge, nytt og gammelt. Er veggmalingen din matt, kan du velge blanke lamper og blanke vaser. De fleste loppemarkeder har massevis av spennende vaser og glass, sier Ramsøskar.

3. Stol versus sofa?

Dersom du skal sette sammen interiøret ditt fra bunnen av, er det mulig å bruke en sofa fra loppemarkedet som utgangspunkt, mener han.

– Skal du bare ha tilleggselementer til det du allerede har bygget, er det lurere å kjøpe en stol enn en sofa. En litt sær stol fungerer som krydder i interiøret – en stor sofa kan lett ødelegge det.

Interiørarkitekt Trond Ramsøskar deler tips til hvordan gjøre gode kupp på loppemarked.

4. Er kvaliteten god nok?

– Ikke alt du finner på loppemarkedet er verdt å kjøpe. Gamle gjenstander preget av solid håndverk og godt vedlikehold er å foretrekke. Du ser fort at det ligger mye arbeid bak for eksempel en gammel trestol med hånddreide bein eller et heklet sengeteppe. Slike ting har en historie.

– Huskeregel: Det er ikke nok at gjenstanden er gammel, legger han til.

5. Kan gjenstanden omskapes/redesignes?

– Det finnes mange eksempler på at du kan forvandle møbler og andre ting til noe annet enn de opprinnelig var. Bordlamper kan gjøres om til taklamper og gamle tallerkener til stettefat. Ikea-møbler kan settes sammen på nytt, LACK-bord kan dekoreres og gamle IKEA-sofaer kan få nytt trekk, tipser interiørarkitekten.

6. Er gjenstanden Insta-vennlig?

– Kanskje foretrekker du ting med stor fotografisk verdi som får hjemmet ditt til å skille seg ut i sosiale medier? For mange influensere er dette et viktig kriterium når de velger gjenstander. Her er det inspirasjon å hente for deg som liker det som er litt sært, mønstret eller fargerikt. Loppemarkedene bugner av interessante muligheter.