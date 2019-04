– Mange sverger til å rulle på malingen, men det ser fælt ut, mener ekspert Einar Nilsson.

Fem punkter om maling av hus.

Eksperten: Einar Nilsson.

Utdanning: Privat læretid som tapetserer i USA, restaureringstekniker i Venezia. Utdannet typograf/grafiker.

Jobber som: Nilsson medvirker i «Tid for hjem» som maler og altmuligmann. Driver firmaet Einart med restaurering, interiører og lignende.

Britt Embry

1. Grunnarbeid og vasking

– Vil du at malingen skal vare? Da må du vaske veggene skikkelig, men unngå høytrykksspyleren. Ved bruk av høytrykksspyler trenger fuktigheten langt inn i bordene. Det beste er å vaske med en skurekost på skaft, gjerne en sånn man kan montere vannslangen på, så du får vasket og gnikket vekk all rusk. Det går an å bruke husvask eller lignende for å få bort smuss, skitt og fett.

Hvis huset er angrepet av svertesopp, må alt dette vaskes vekk før man maler, understreker Nilsson.

– Når huset er vasket, må man skrape bort alt som er løst. Under luftbobler kan det for eksempel være fett fra tidligere dårlige malingslag. I perioder med dårlig tilgang på ingredienser til å lage maling, brukte man gjerne fiskeolje. Dét fettet må bort.

Man bør male huset innen 14 dager etter vask, så det ikke festes nytt støv og rusk, anbefaler han.

Shutterstock / NTB scanpix

2. Hvor ofte må huset males?

– Hvis man klarer seg med å male hvert tiende år, er det topp, men da har det kanskje sett lurvete ut en stund. Før i tiden vasket man huset en gang i året. Da varte malingen litt lenger, så det er en god ting å vaske huset.

3. Mal effektivt og unngå rulle

– Et stillas kan gjøre jobben veldig mye lettere og raskere, i stedet for å flytte rundt på stigen. Det fungerer dårlig å bruke teleskopskaft på stillas fordi man står for nær veggen. Jeg anbefaler å kappe opp kosteskaft i lengder på 50–70 centimeter. Man blir mindre sliten i håndleddet når man forlenger kosten og kan male med to hender.

Mange sverger til å rulle på malingen, men rullemønster ser fælt ut på nært hold, mener maleren. Alternativt kan man bruke rulle og så stryke over med pensel, da fordeler man malingen med rullen og får en fin finish med penselstrøkene. Særlig på høvlet panel er det å foretrekke.

– Du trenger litt forskjellige type pensler med tohåndsskaft for å gjøre jobben. Det beste er å bruke en feit pensel. Da kommer man godt til. Frem og tilbake, frem og tilbake, så jevnt som mulig.

Det er tre strøk som gjelder, understreker Nilsson. Har man måttet skrape mye på underlaget, bør man bruke grunningsolje før strøkene, visir eller lignende. Det beste er å starte å male øverst og avslutte nederst. Overgangen kan bli skjoldete om man ikke maler hele veggen samme dag.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

4. Fukt og vær

– Hvis du først har fått på første strøket, er det litt lettere å unngå at fukten trekker seg inn. Du må bare vente med å male hvis det høljer ned. Man kan selvfølgelig bruke stillas med presenning, men luften blir uansett veldig fuktig.

Nilsson anbefaler at man måler fuktigheten i treverket. Hvis den er fra 18 prosent og nedover, kan man male. En fuktmåler kjøpes rimelig hos fargehandleren.

– Malejobben er best å ta fra slutten av april til slutten av september. Det bør være så tørt som mulig, men man skal ikke stå i solen og male. Noen ganger kan malingen bli skjoldete fordi den tørker fort. Overgangene kan også bli skjoldete.

Shutterstock / NTB scanpix

5. Ikke stress, og dekk til hellene

– Folk dekker gjerne parketten godt inne når de skal pusse opp og male, men tenker ikke på hellene ute. Det er umulig å få bort malingsflekkene på hellene. Bruk malefilt på bakken og dekk over gulv og planter.

– Man må ikke stresse med denne jobben. Husk at det er bra for huset. Det er fint å være flere. Få med deg en god gjeng, som vi sier i Tid for hjem.