Det viktigste flekkfjerningsmiddelet for å få bunaden og pentøyet klart til 17. mai, har du allerede hjemme.

Eksperten: Ingun Grimstad Klepp

Utdanning: Etnologi ved Universitetet i Oslo

Jobber som: Forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Met

1. Hva bør «alle» ha hjemme i tilfelle uhellet er ute?

– Det viktigste har vi allerede, nemlig vann. Til fett er oppvaskmiddel supert, og det har jo også de aller fleste. I tillegg er et ensymholdig vaskemiddel til proteinflekker kjekt å ha. Alternativt et flekkfjerningsmiddel som kan brukes litt bredt.

2. Hva slags flekker er de vanskeligste å få bort?

– Gamle flekker og blandinger av ulike ting. Men det kommer også an på det tekstilet flekken er på. En del fargeflekker som saft, vin og blåbær kan også være vanskelige å få bort.

3. Hva er det første man bør gjøre når man har fått en flekk?

– Tørk bort mest mulig og fortest mulig. Vann er en av våre mest brukte og beste løsemidler, og kan fjerne en rekke flekker alene eller i kombinasjon med flekkfjerningsmidler. Er det mulig å gjøre tekstilet vått, og du har en vannkran i nærheten, kan du gjøre følgende:

1. Tre plagget med flekk på en kran slik at hullet for vannstrålen kommer direkte der flekken er, men på andre siden av stoffet. Flekken skal med andre ord ut den veien den kom på.

2. Sett på vannet og la det spyle gjennom flekken. Velg varmt vann til fettholdige flekker og kaldt vann til flekker med proteiner.

NB! Dersom det benyttes flekkfjerningsmidler, påføres disse før man skyller gjennom med vann.

4. Hva skal man absolutt ikke gjøre i forsøket på å fjerne en flekk?

– Det kommer litt an på. Noen ganger er det å vaske plagget og håpe det går bra, veldig dumt. Flekken kan da blir vanskeligere å fjerne i ettertid. Et generelt råd er likevel ikke å vente for lenge. Få bort mest mulig, raskest mulig.

