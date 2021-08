Hun har snekret familiesofaen selv og laget utemøbler av gamle badekar

Bli med hjem til DIY-dronningen Janne Gro Espedal på Tjelta.

Du har sikkert sett det omtalt før; akronymet DIY. Det står for Do It Yourself. Gjør det selv. Det handler om å gi utløp for kreativitet ved å modifisere, bygge, reparere eller skape nye ting helt selv. Og der har du Espedal i et nøtteskall. Hun elsker gjenbruk og redesign. Denne damen bobler over av kreativitet, skapertrang og ideer. Og når vi først snakker om bobler. Espedal har en i stua. Boble som i bil. En knallrød Volkswagen 67-modell. I stua. I andre etasje.