Hvordan få hytta til å virke romslig? Det fant eierne av denne en løsning på.

Marit Bjordal og Morten Kjeldsen ville ha ei kompakt hytte med mykje plass

Hytta ligg i ei rekke av seks hytter øvst på eit fjelldrag i Langedalen i Seljestad i Odda kommune i Vestland.

– Det hender me ligg over skyene her oppe. Det er deilig å vera høgt oppe. Det gir luft og ro, seier Marit Bjordal.