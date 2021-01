Lappeteppet

– Noen synes huset er stygt. Vi er kjempefornøyde, sier Jan-Morten Eidsheim og Lilly Korsvold.

Som en hilsen fra 1800-tallet ligger det hvite huset nesten midt på Nesttun. Tilbygget er det ingenting gammeldags over. Foto: Jan M. Lillebø

Paal Kvamme

Jan M. Lillebø (foto)

Publisert Publisert Nå nettopp

Det skulle ta syv år med planlegging og byggearbeider. Men i sommer kunne Lilly Korsvold (57) og Jan-Morten Eidsheim (59) endelig flytte inn i ferdig hus.

Siden 1800-tallet har Eidsheim-slekten bodd midt på Nesttun. Nå har slektens gamle trehus fått en moderne tilvekst i glass, aluminium og kebony.

1800-tallet møter 2021 - kontrasten mellom byggene er enorm. Foto: Jan M. Lillebø

– Den nye delen har blitt et stilig og moderne tilskudd, som vi synes passer godt til den gamle delen. Vi tenker at huset har fått tilbake både sjarm og utseende.

– Hva synes andre, da?

– Noen synes det har blitt fantastisk. Andre sier rett ut at de synes huset er stygt, sier Lilly Korsvold.

– Men vi er utrolig fornøyde!

Det er noe usannsynlig over hele eiendommen. At det i 2021, bare noen titalls meter fra torget på Nesttun, ligger et gammelt gårdstun med hvitmalte bygninger. En fredelig hilsen fra en annen tid, da det knapt var andre hus her ute på bondelandet, før togskinnene hadde inntatt Nesttun og damplokomotivet kunne føre deg helt inn til hovedstaden.

Gården fotografert på 1880-tallet. Skinnene til Vossebanen sees i forgrunnen. Foto: Knud Knudsen, Marcus / Spesialsamlingene ved Universitetet i Bergen

Eidsheim er femte generasjon som bor i huset. Med noen ungdommelige års unntak har 59-åringen bodd her hele livet.

– Huset er en del av identiteten min. Jeg kjenner ansvar for å ta vare på huset, at det skal være bebodd. Det er alltid krefter som vil gjøre andre ting med en så sentral tomt.

På veggene henger det flere bilder av Nesttun i gamle dager. Dette er fra bryllupet til Jan-Mortens oldefar i 1897. Foto: Jan M. Lillebø

Sammen med sine to døtre flyttet de inn i huset i 1990. Familien bodde i ene delen av huset, og Jan-Mortens foreldre i den andre. Da Korsvold og Eidsheim senere overtok huset, var tilstanden dårlig. Tre av fire yttervegger var fra 1960-tallet. Huset var dårlig isolert. Stålpannene på taket hadde begynt å ruste.

I stuen er det noe gammelt og mye nytt. Buster er på plass på utkikksposten i trappen, der han har full kontroll over hva som skjer på Nesttun. Foto: Jan M. Lillebø

– Huset måtte rehabiliteres, sier Eidsheim.

Samtidig ville de forandre takkonstruksjonen, for å tilbakeføre noe av husets opprinnelige symmetri.

Huset var et salig lappeteppe, preget av at stadige ombygginger gjennom tidene. På det meste bodde det fire familier her. Det engang så skrått fallende taket på husets bakside hadde blitt løftet og lå bortimot flatt. Slik fikk man på 60-tallet en fullverdig leilighet i andre etasje. Men vakkert var det kanskje ikke.

En viktig del av rehabiliteringen handlet om Jan-Mortens far, Kåre. Før ombyggingen delte han inngangsparti med sønnen og svigerdatteren, før han forsvant opp i annen etasje via en bratt og vinglete tretrapp. Nå skulle 83-åringen få sin egen lune leilighet med separat inngang.

Lys fra takvinduene strømmer ned over kjøkkenbenken til Kåre Eidsheim (83). Foto: Jan M. Lillebø

I andre etasje har det blitt plass til et stort, moderne bad med mye treverk. Foto: Jan M. Lillebø

– Vi søkte om å få bygge etter noen skisser vi selv hadde tegnet. Det syntes ikke byantikvaren noe om, sier Eidsheim.

Huset er verneverdig som kulturminne, og byantikvaren la frem sine tanker om tilbakeføring av hus og takkonstruksjon til slik det så ut på 1800-tallet. Rådgiveren foreslo at bygg som eventuelt måtte fjernes, kunne erstattes av et moderne tilbygg på husets bakside. Samtidig fikk huseierne en tydelig beskjed: Det måtte være et tydelig arkitektonisk tidsskille mellom husets gamle og nye del.

Husets store stjerne er glassgangen mellom nytt kjøkken og gammel stue. – Her er man inne og får følelsen av å være ute. Kjempebra, sier Lilly Korsvold og Jan-Morten Eidsheim, mens Buster lurer på om det er snacks på gang. Foto: Jan M. Lillebø

Paret kontaktet arkitektkontoret Artec. Første forslag, et funkisaktig tilbygg med flatt tak, fikk nei fra kommunen. Så kvesset Artec blyantene igjen, og tegnet et moderne tilbygg med klassisk, skrått saltak. Nå var det tommel opp fra byantikvaren, og søknadsprosessen kunne begynne.

For Eidsheim og Korsvold har synet på byantikvaren forandret seg underveis.

– Vi så byantikvaren som en brems, en som hindret oss i å oppnå våre drømmer. Nå ser vi verdien av byantikvarens tanker, å bevare husene som kulturminne, sier Eidsheim.

Listig møte mellom gamle og nye tider. Foto: Jan M. Lillebø

Oppdraget med å transformere huset gikk til Siri Refsland Tønnessen i Artec.

– Et veldig interessant oppdrag! Det var kjekt å jobbe så nært på familien, sier Tønnessen.

Sivilarkitekten forteller at hun er veldig glad i å jobbe med vernede bygg, og spesielt å bygge sammen gammelt og nytt.

– Oftest tenker vi at store bygg er mest komplekse. Men her var det mye å tenke på: Huset er vernet, det har et miljø rundt seg, det var mange tanker fra dem som skal bo der, og vi skulle jo skape noe som beboerne skal ha glede av. I tillegg lå det jo noen forslag på bordet som hadde vært avvist av byantikvaren. Vi gikk noen runder, sier hun.

Huset har vært gjennom en rekke ombygginger. Blant annet ble taket på baksiden hevet for å få mer plass inne. Foto: Privat

– Huset har vært bygget om fryktelig mange ganger. Det så virkelig ikke ut da vi begynte. Jobben var å skape noe som beboerne skal ha glede av, sier Siri Refsland Tønnessen.

– Og så er det kjekt å tegne noe som er litt løye!

Et massivt arbeid ble satt i gang. Huset ble ribbet inn til skjelettet. Litt av den gamle bøkehekken måtte ofres for at grave-maskinen kunne slippe til. Taket ble skiftet, vinduene likeså, og tre av fire vegger fikk både ny kledning og ny isolasjon. Bare østveggen, der inngangspartiet er, har fått stå noenlunde urørt og uisolert.

Den opprinnelige døren mellom gang og stue er beholdt. Foto: Jan M. Lillebø Ute i gangen kan gammelt treverk ennå skimtes. En mild oppgradering her blir neste prosjekt. Foto: Jan M. Lillebø

– Aller helst ville vi hente frem de opprinnelige tømmerveggene, for å gjøre dem synlige i stuen. Men da måtte vi ha fjernet det 120 år gamle panelet på stueveggene, og det ønsket vi ikke, sier Jan-Morten Eidsheim.

Mens det omfattende arbeidet pågikk, bodde paret i en leid leilighet noen titalls meter unna. Dermed måtte de flytte to ganger på ett år.

Etter at slekten hans har vedlikeholdt huset siden 1800-tallet, er tilbygget laget for å kreve minst mulig handyman-tid. Nybygget består av mye glass, aluminium og kebony, et materiale som er spesielt behandlet for å gi minst mulig vedlikehold. Taket er av patinert sink, som skal tåle bergensværet i mange, mange år fremover. Sinktaket la Eidsheim selv – han er gammel blikkenslager.

Fasaden mot øst er som på 1800-tallet. Arken over inngangspartiet ble bygget til oldefarens bryllup i 1897, og denne er så godt som urørt. Ved siden av inngangspartiet kan man fremdeles se at huset har vært skjøtet. Foto: Jan M. Lillebø

– Vi har hatt en tanke om å hedre huset ved å bruke materialer av høyeste kvalitet, sier Eidsheim.

Fortid og fremtid bindes sammen av «megleren», en luftig gang av glass og aluminium. All verdens dagslys strømmer inn i gangen, som er bebodd av to lenestoler med utsikt rett ut i hagen. Skulle man finne på å snu seg, ser man rett ut i en skjermet, liten bakgård.

Den gamle dørstokken mellom gang og stue er beholdt, som et minne om Jan-Morten Eidsheims forgjengere. Slekten hans på morssiden het Nesttun. Foto: Jan M. Lillebø

– Her er man inne og får følelsen av å være ute. Det har blitt kjempebra, synes Eidsheim.

Lilly er enig. Hun forteller at de liker godt å sitte på kjøkkenet, med sine stramme linjer og rette vinkler, og kikke inn i den historiske delens skeive vinkler og gamle trepanel.

– Det er to ulike verdener, sier Korsvold.

Bak huset har Jan-Morten Eidsheim og Lilly Korsvold fått seg en lun uteplass, som kommer til å bli gull verdt på sene sommerkvelder. Foto: Jan M. Lillebø

En viktig bestilling til arkitekten var å ha plass til langbord, som kunne dekkes til mange gjester. Ønsket er oppfylt – spisebordet på kjøkkenet kan trekkes ut slik at det går langt ut i glassgangen.

Gjestfrihet er et stikkord for hele prosjektet.

– Å ha plass til gjester har vært viktig, sier husbonden.

Gjesterommet nede. – Som å bo på hotell, sa ekteparets ene datter første gang hun overnattet. Foto: Jan M. Lillebø

På hovedsoverommet er det plass til både to- og firbeinte. Foto: Jan M. Lillebø

Buster, parets seks år gamle nederlandske gjeterhund, tar oss entusiastisk med på en rundtur i huset. Nede er det gammel stue og nygammel gang, pluss nytt kjøkken, gjesterom og bad. Opp den småskumle trappen, der Buster pleier å sitte og glo ut vinduet, er hovedsoverommet, et stort bad, TV-stue og to ennå uinnredede rom.

Det meste er nytt, men noe av husets fortid ville de ta vare på. Blant annet dørterskelen mellom gang og stue, slitt ned av tråkkingen til Jan-Mortens forgjengere.

Lilly Korsvold disker opp godsaker på det nye kjøkkenet. Buster hjelper gjerne til med å sjekke kvaliteten. Foto: Jan M. Lillebø

– Jeg har kikket på den dørstokken så mange ganger. Den er fullstendig nedslitt, og veldig kjær. Den skal vi beholde, sier han.

Også tretrappen opp til annen etasje er slitt og skeiv.

– Jeg har lyst til å se om det går an å redde trappen, sier Eidsheim.

I billedboken «Fana - slik det engang var», finner Lilly Korsvold bilder av gårdstunet slik det var på 1880-tallet. Gamle bilder av Nesttun pryder veggene i stuen. Foto: Jan M. Lillebø

For kanskje første gang er det nå lunt i huset. Slik har det ikke alltid vært:

– Min tante fortalte at da hun var liten, var det jordgulv på rommet der hun sov. Hun kunne se baksiden av ytterkledningen, der avispapir var stiftet fast som isolasjon. Hun sa at dynen ofte frøs fast til veggen, smiler Eidsheim.

Kåre Eidsheim (83) stortrives i sin flunkende nye leilighet over kjøkkenet til sønnen og svigerdatteren – Huset er mye finere nå, sier Eidsheim. Foto: Jan M. Lillebø

Også syvende far i huset, Jan-Mortens far, trives godt i bygget.

– Huset er mye finere nå. Før var det dårlig holdt, sier Kåre Eidsheim.

– Det er så lyst og fint i leiligheten. Jeg prøver å holde orden så godt som jeg kan, sier 83-åringen.

Og hvem vet, kanskje vil flere generasjoner av slekten bosette seg i huset?

– Vi har i hvert fall bygget for mange generasjoner fremover, smiler Lilly Korsvold.