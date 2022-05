Rene vinduer til 17. mai? Her får du gode vaskeråd.

– Det er en lett vaskeoppgave. Hele rommet forandrer seg med rene vinduer, mener vaskeentusiast.

Vask over vinduene med en forvasker eller svamp når vinduene skal rengjøres. Så går du i gang med selve vaskejobben.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Ukens tips: Slik får du rene, fine vinduer.

Eksperten: Raluca Moldovan er profesjonell renholder med over 66.000 følgere på Instagram-kontoen @vaskmedmeg. Hun har også gitt ut boken «Vask med meg».

1. Vanlige feil man gjør ved vindusvask

Fire ting går igjen, ifølge Moldovan:

Vask vinduer på en dag det er overskyet. Det gjør at vannet ikke fordamper så fort, og at middelet som er i vannet, ikke tørker. Da blir det lettere å vaske og oppnå en skjoldefritt resultat.

For mye såpe. Restsåpe gir skjolder, så hvis ikke såpen er skyllet godt nok bort, blir det skjoldete vinduet.

At vinduet er for tørt når du bruker nalen. Det må være nok vann på vinduet når du drar nalen over. Det er viktig, ellers blir det striper på vinduet.

Mange tenker ikke på å polere med vindusklut på slutten. Det tar alt det siste av skjolder og striper.

Raluca Moldovan er profesjonell renholder og deler sine tips til vindusvask. – Mange polerer ikke vinduene til slutt, men det er lurt å gjøre for best resultat, mener hun.

2. Hvor ofte bør en vaske vinduer?

– Noen vindusflater vasker jeg en gang i uken. Terrassedøren med glass i er et eksempel. Resten, særlig høye vinduer eller vinduer det er vanskelig å komme til, vaskes kanskje to-tre ganger i året, sier Moldovan.

– Jeg velger gjerne vindusvask ved hver nye årstid, det vil si rundt fire ganger i året. På vinteren dropper jeg gjerne å vaske vinduene utendørs, det kommer an på hvor kaldt det er.

3. – Vask ved behov

Selv om det er enkelt med huskeregelen om vindusvask hver nye sesong, så er det enda bedre å vaske ved behov, mener Moldovan.

– Småbarnsforeldre og hundeeiere vet alt om vinduer som er så flekkete av fingermerker og hundesnuter at det ser ut som om glasset har mønster. Så snart en har vasket fingermerkene av, er de tilbake.

– Men ofte trenger du ikke å vaske vinduene supergrundig for at de skal bli rene. På vinduene som fort blir skitne og flekkete, bruker jeg en mikrofiberklut beregnet til glass og en sprayflaske med vann. Mange ganger vasker jeg bare over der hvor flekkene er, ikke engang hele vinduet, sier hun.

– Unn deg et moppeskaft slik at du når opp til alle hjørner på vinduet, sier Raluca Moldovan.

4. Slik går du i gang

– Kjappe vaskeløsninger i fint i det daglige, men når en skal i gang med å vaske til høytider som nasjonaldagen, konfirmasjoner og lignende, må en gå litt grundigere til verks.

Dette trenger du, ifølge Moldovan:

Sprayflaske med vann og et par dråper oppvaskmiddel

Sprayflaske med vann

En liten feiekost

En svamp – skrubbmommy eller en cleaningpad

Vindusnal

Mikrofiberkluter, både vanlige og til glass

5. Slik vasker du vinduer med best resultat

Moldovan starter med å feie bort alt som er løst i og rundt vinduskarm som sand, støv, eventuelle edderkoppnett og hjemløse insekter. Om vinduet ikke kan åpnes, hopper du over denne delen.

– Så bruker jeg flasken med vann og oppvaskmiddel og sprayer rikelig på glasset. Skrubbmommy eller cleaningpaden bruker jeg for å bearbeide overflaten. Jeg foretrekker disse fremfor vanlige kluter, fordi skrubbesiden gjør at fastsittende smuss, spesielt utvendig, løsner mye fortere.

Tørk av det skitne vannet på vinduet med vindusnalen.

– Dra den fra toppen av vinduet og ned, og beveg deg fra venstre mot høyre. Sørg for at det er nok fuktighet på glasset til at nalen glir lett, og hold en klut i den ledige hånden for å fange opp restvannet. Ikke press nalen for hardt mot vinduet, da glir den ikke.

Til slutt poleres vinduet med en glassklut fuktet med litt rent vann. Den skal kun være fuktig, ikke våt.

– Det gir en fint, skjoldfritt resultat.

5. Har du store vinduer?

Vaskeeksperten har et eget tips til dem med store vinduer:

– Gå til innkjøp av et moppeskaft med stativ på 25 centimeter, sånn at du slipper unødvendig vanskelige bevegelser som bare gjør deg sliten. Og ikke minst, du rekker opp til hjørnene. Vindusnalen kan ofte settes på dette skaftet, og da går også dette arbeidet betydelig fortere, sier hun.

Gardiner bør vaskes en gang hver sesong. Hvis de kan vaskes i maskin, er det flott, men se an gardinene. Noen kan kanskje støves av eller tørkes over med en fuktig klut.

Lameller og persienner kan støvtørkes med en mikrofiberklut.