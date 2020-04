Kaster du dem etter utløpsdato? De fleste tørrvarer har uendelig holdbarhet, med noen unntak

Åtte punkter om maten du kan spise etter datomerkingen.

Publisert Publisert 4. april

Smaken kan forringes etter hvert, men du blir ikke syk av å smake på om varene fremdeles er greie. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Eksperten: Anne Marie Schrøder

Jobber som: Kommunikasjonssjef i Matvett, som er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn. De har et Brukopp-leksikon på nett for mange ulike matvarer, der du kan sjekke holdbarheten.

Vi kaster 390.000 tonn mat i Norge hvert år, ifølge dem. Det er vanlige forbrukere som kaster mest: Hver åttende handlepose eller 42,6 kilo per person hvert eneste år. Matbransjen står for en tredjedel.

Anne Marie Schrøder Foto: Moment studio

Fakta Holdbarhetsmerking – best før og siste forbruksdag «Best før»-datoen viser hvor lenge matvaren holder seg uten å tape sin forventede kvalitet. «Best før»-datoer brukes på de fleste matvarer. «Siste forbruksdag» skal bare brukes på meget lettbedervelig mat. Det er ikke lov å selge matvarene etter denne datoen. Kilde: Mattilsynet Les mer

1. Uendelig holdbarhet, men:

De fleste tørrvarer og vanlig hermetikk har tilnærmet uendelig holdbarhet, ifølge Schrøder.

Smaken kan forringes etter hvert, men du blir ikke syk av å smake på om varene fremdeles er greie.

Produkter som inneholder fett kan endre smak over tid. For eksempel noen oljer, nøtter, korn og kjøttbuljong.

I tørket tilstand har både ris og pasta tilnærmet ubegrenset holdbarhet, så lenge du oppbevarer det tørt. Brun ris kan imidlertid harskne på grunn av høyere fettinnhold.

2. Hermetikk

Hermetikken blir som regel varmebehandlet på veldig høy temperatur kombinert med trykk. Kombinasjonen gir lang holdbarhet.

Det kommer heller ikke oksygen til innholdet i en hermetikkboks før åpning. Det samme gjelder uåpnede glass av tomatpuré og lignende.

Har hermetikken eller glasset gått ut på dato? Lukt og smak på det før du gafler i deg.

NB! Nortura meldte nylig at de dropper hermetikkbokser for å kutte CO2-utslipp. De går over til kartong. Holdbarheten går ned fra fem til to år, ifølge Godt.no.

3. Suppeposer og sauser

Disse produktene er som regel frysetørket og har lang holdbarhet.

Frysetørking vil si at matvarene kjøles ned til mellom 10 og 20 minusgrader, slik at alt vannet fryser til is, forklarer Schrøder. Deretter utsettes maten for lavt trykk. Vakuum gjør at isen går over til vanndamp som trekkes ut av matvarene.

Når det er under én prosent vann i maten, vil hverken mikroorganismer eller enzymer være i stand til å bryte ned næringen i maten. Produktene vil altså aldri være farlige eller usunne å spise.

Smaken kan muligens forringes noe. Er det fett i pulveret, kan det harskne etter lang tid.

Fett i korn og nøtter kan harskne over tid. Foto: Frank May / NTB scanpix

4. Frokostblandinger

Frokostblandinger holder lenge hvis de oppbevares tørt, kjølig og mørkt. Fett i korn og nøtter kan harskne over tid, men det er aldri farlig å smake på innholdet, forteller Schrøder.

5. Honning

Holdbarheten er tilnærmet uendelig hvis det ikke kommer for mye bakterier til i åpnede bokser og glass. Du kan tilføre bakterier med fingeren eller smørkniven, men det er liten grunn til bekymring.

Honningen holder best i romtemperatur.

Olivenoljen holder lenge fordi den inneholder lite flerumettet fett. Foto: NTB scanpix

6. Matolje

Matolje holder lenge. Også etter datomerkingen.

Bakterier og mugg er ikke et problem i matoljer, bare harskning, ifølge Schrøder.

Flerumettede oljer: Det er først og fremst de flerumettede fettsyrene, for eksempel omega-3, som lett oksiderer. Spesielt om oljen utsettes for lys, oksygen og varme.

Olivenolje: Inneholder bare 11 prosent flerumettet fett og holder fort i et par år eller mer.

Mais- og soyaolje: Har noe kortere holdbarhet på grunn av flerumettet fett. Bør oppbevares mørkt, tett og kjølig. Den stivner litt i kjøleskapet, men blir fort flytende igjen i romtemperatur.

7. Mel, korn og tørrgjær

Disse matvarene bør oppbevares tørt, tett og mørkt. Lukter det greit, kan du hovedsakelig bruke korn i flere år etter at det går ut på dato.

Muggsopp: Det er sannsynligvis muggsopp i kornet i skapet. Uansett om det er siktet hvetemel, sammalt eller havregryn. Det er så små mengder at det ikke er noen fare. Skulle melet klumpe seg på grunn av muggsopp, bør du kaste hele posen. Det får også feil farge og lukt.

Harskt: Sammalt mel eller havregryn kan begynne å harskne. Men sjansen er liten. Du vil lukte det umiddelbart.

Hele korn av hvete, ris, mais, bygg, rug og bygg: Svært holdbare.

Tørrgjær: Har lang holdbarhet, men vil miste noe heveevne etter hvert.

8. Nøtter og frø

Generelt svært god holdbarhet. Oppbevar dem kjølig, tett og mørkt, anbefaler Schrøder. Heller kjøleskap enn romtemperatur. Så fort nøttene kommer i kontakt med luft, vil de harskne raskere.

Nøtter som fortsatt ligger inni skallene sine, kan holde i flere år.

Skrellede nøtter i lukkede poser holder fint i minst et halvt år, gjerne mye lengre.

Alle frø og nøtter inneholder mye umettede fettsyrer som lett oksiderer. Dette er ikke farlig, men skaper en vond lukt og smak.

