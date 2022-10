Ukens tips: Slik fyrer du mest effektivt

Fem spørsmål og svar om vedfyring. Og et morsomt triks for å fyre opp.

Vi går mot en kaldere årstid. Mange må kanskje ta i bruk peisen for første gang.

Ukens tips: Vi går inn i fyringssesongen og har stilt noen spørsmål om fyring og vedslag til eksperten.

Eksperten: Øyvind Stranna Larsen, fagansvarlig Norsk Ved Forum for vedprodusenter.

1. Det er mye snakk om vedmangel. Hvorfor er det blitt slik?

– Årsaken er svært høye strømpriser som med all sannsynlighet vil øke utover vinteren på grunn av nedtappede vannmagasiner. Folk som kjøper inn vinterveden, har fastpris på oppvarming i hele den kalde perioden, sier Larsen.

2. Hvordan fyrer en mest mulig effektivt?

– Det bør fyres med god tilgang på luft, trekken må ikke strupes nesten helt igjen. Veden må være tørr. Fuktighetsprosent bør være maksimum 23 prosent, helst under 20 prosent. Be vedselgeren om å dokumentere fuktighetsprosent med fuktighetsmåler. En sånn måler skal alle seriøse vedselgere ha.

3. Hva er best å bruke – opptenningsbriketter, hvite tennposer eller annet?

– Det er ikke foretatt seriøse sammenlignende undersøkelser etter det vi kjenner til. Her må folk prøve seg frem.

4. Hvilke vedslag er best å fyre med?

– Hardvedtreslag som ask, eik, bøk, rogn med flere inneholder mer energi pr. volumenhet enn bjørk og varmer derfor ekstra godt. Furu inneholder kun 12 prosent mindre energi enn bjørk og er utmerket til brensel, sier Larsen.

– Og, ved fra levende furutrær soter ikke mer enn andre treslag. Men døde furutrær inneholder tyri og soter mye med risiko for pipebrann. Slike døde furutrær kan være svært gamle, opp mot 800–900 år, og skal ikke hugges. De er skogens antikviteter og historiebøker. Dessuten er de svært viktige levesteder for mange arter og derfor av stor betydning for ivaretagelse av biologisk mangfold.

5. Hvilke peiser/ovner er de mest effektive for å holde på varmen i huset?

– Lukkede ildsteder utnytter vedenergien mye bedre enn åpne peiser. Ovner produsert før 1998 utnytter vedenergien med rundt 60 prosent. Ovner produsert i perioden 1998–2016 har utnyttingsgrad på ca. 75 prosent. Og ovner produsert etter 2016 ligger på rundt 80 prosent.

Lukkede peisovner er mer effektive enn åpne.

Hjemmelagde tennbriketter

Du kan fint lage egne tennbriketter. De kan lages av rester av avispapir og stearin.

Slik går du frem:

Kok opp vann i en kjele (la det være halvfullt). Putt stearinlys i en beholder og putt det i det varme vannet. Vent til stearinen har smeltet helt i vannbadet. Rull sammen avis til små ruller eller strimler. Knyt avisrullene sammen i litt hyssing med noen centimeters mellomrom. Legg deretter rullene oppi den smeltede stearinen. La det trekke inn, bruk en trepinne e.l. til å fiske opp brikettene med og legg dem til tørk.

Disse kan brukes hjemme, på hytta eller tas med på tur i skogen og brukes når du tenner opp bål.

Slik blir rekken med tennbriketter seende ut.

Du kan klippe av en og en, og f.eks. ta med på tur.

NB! Pass på at stearinen ikke blir for varm. Vannbad er sikreste metode for å unngå det. Følg med på hele prosessen hvis du lager brikettene sammen med barn.

Kilde: Norges speiderforbund