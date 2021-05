Boligen var nedslitt og forfallen. Men én ting fristet til kjøp.

I dag er paret lykkelige for at de tok det vågale valget.

– Det var nok utsikten som ble utslagsgivende for at det endte med kjøp. For en bergenser som meg kjennes det litt som å komme hjem når jeg kan kikke ut på fjellene her, sier Anja Ripel Elseth og peker mot fjellrekken på andre siden av Gandsfjorden.

Beliggende nesten øverst på Vaulen i Stavanger, har hun og Martin Elseth fått et utsyn de fleste bare kan drømme om. Gjennom store vinduer som strekker seg sammenhengende rundt ett av husets hjørner, ser de mot Ryfylkefjellene. De ser også fjorden og hustak som ligger tett i tett nedover.