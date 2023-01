Ukens tips: Åtte vintertips for plantene dine

– Det norske vintermørke er hardt for plantene. Jeg kaller det for de tre dødsmånedene, sier planteekspert. Men det finnes råd for å holde liv i plantene.

De norske vintermånedene kan være tøffe for plantene dine. Anders Røyneberg er planteelsker og gir sine råd om hvordan ta best mulig vare på plantene om vinteren.

Ukens tips: Hvordan lykkes med planter om vinteren?

Eksperten: Anders Røyneberg, agronom, forfatter og planteelsker. Har blant annet gitt ut bøkene «Plantelykke» og «Plantebonanza». Han har også over 106.000 følgere på instagramkontoen @articgardener.

– Desember, januar og februar er tøffe måneder for planter. Dette er månedene mange stueplanter visner og dør. Hovedsakelig handler det om én ting: lite tilgang på lys. En kan si at lys er mat for planter, så om vinteren sulter plantene, sier Anders Røyneberg.

Så hvordan lykkes med planter om vinteren?

1. Reduser vannmengden

– Plantene er i dvale vinterstid og drikker lite vann. Reduser derfor vannmengden vinterstid til om lag en tredjedel av det du gir i sommerhalvåret. Jorden skal kun være lett fuktig når du tar på den. For mye vann starter en forråtnelsesprosess i røttene, og planten får gule blader, såkalt rotråte, sier han.

2. Sett planten lysest mulig

– Hvis planten henger med nebbet og har gule og misfargede blader, trenger den mest sannsynlig mer lys. Sett planten slik at den får det lille dagslyset som er tilgjengelig, gjerne i sørvendte vinduer hvor det er mest sollys. I perioden oktober-mars trenger plantene alt lyset som er tilgjengelig, sier Røyneberg.

Lys er et nøkkelord for planter om vinteren. La de grønne plantene stå så lyst som mulig.

3. Få deg et plantelys

– Plantelys, eller såkalte vekstlyspærer, er lett tilgjengelige og kan skrus inn i de fleste lampesokler. Lyset plasseres om lag en halv til én meter over plantene, avhengig av styrke på lyset.

Effekten gjør at plantene ganske enkelt tror at vekstlyset er sollys.

– Det øker sannsynligheten for at de overlever, og til og med trives på vinteren. Som oss mennesker liker plantene også at det er mørkt om natten, så skru vekstlyset av på natten og på om morgenen – eller få deg en tidsinnstilling på det.

Får du ikke inn så mye dagslys i løpet av dagen på vinterstid, er det mulig å skaffe plantelys. Det gjør godt for de grønne vekstene.

4. Ingen til minimalt med næring

– Planter trenger næringsstoffer for å holde seg sunne og friske. Næring tilføres enten ved å gi planten ny næringsrik plantejord (ompotting) om våren eller sommeren, eller tilførsel av såkalt plantenæring. I vinterhalvåret ønsker ikke plantene å bli stimulert til vekst, derfor kan du i perioden oktober til mars kutte helt ned på næringstilførselen.

– Eventuelt kan du gi plantene en liten vedlikeholdsdose med plantenæring en gang i måneden, som angitt på plantenæringen.

Grønne planter trenger ikke mye næring om vinteren. Da skal de ikke stimuleres til vekst.

5. Temperatur

– Tropiske planter som monstera, gullranke og fredslilje liker jevn temperatur fordi de har opphav i tropiske jungler hvor temperaturen er stabil og varm. Vær obs på kald trekk fra åpne vinduer eller dører. Plantene kan da få kuldesjokk og misfargede bladverk, sier Røyneberg.

– Ørkenplanter som kaktus og sukkulenter er mer robuste og tåler temperatursvingninger bedre. Sistnevnte er et godt valg for kjøligere deler av hjemmet, for eksempel et kaldt soverom. At planter er farlig på soverom, er dessuten en myte.

– Og husk å vanne med lunkent vann. Planter blir stresset av for kaldt, men også av for varmt vann, legger han til.

6. Dusj med grønnsåpevann

– Å spraye plantene med en blanding av vann og flytende grønnsåpe er bra av flere grunner. Du får vasket vekk støv som fører til at plantene puster bedre, og inneluften blir renere.

– I tillegg legger grønnsåpen seg som en beskyttende hinne over bladverket som motvirker lusangrep og tørre flekker på bladene. Plantene ser dessuten mer «skinnende» ut, litt som oss mennesker når vi er nydusjet. Bruk om lag én desiliter grønnsåpevann i én liter vann. Kan gjerne gjøres månedlig, men det er ikke farlig om det blir sjeldnere, sier han.

7. Rødsprit mot lusangrep

– Om vinteren er planter mer utsatt for sykdom og skadedyr. Får plantene dine deformerte, misfarget og et glissent belegg på bladverket, kan det være skadedyr på ferde. Ofte ser du lus- og skadedyr med det blotte øyet om du undersøker baksiden av bladet.

Har planten fått lus, kan du vaske den med grønnsåpevann. Er angrepet kraftig, prøv med en miks av rødsprit og vann, råder Røyneberg.

– Du kan spyle og vaske bort en del av skadedyrene med kaldt vann og deretter spraye de med grønnsåpevann – men ofte trengs det sterkere midler. Tilfør gjerne et par korker med rødsprit i en liter vann, og spray over- og undersiden av bladverket samt stengler. Gjenta et par ganger i løpet av en måneds tid. Jo sterkere rødspritblanding, desto mer effektiv er blandingen. De fleste planter tåler denne behandlingen, men det gjøres på egen risiko. Husk å beskytte huden din med hansker, sier Røyneberg.

8. Klipp vekk dødt og skadet bladverk

– Knekte grener og store rifter i bladverket øker sjansen for at planten utsettes for lus- og skadedyr som angriper syke og utsatte planter. Bruk en saks og klipp vekk de grenene og bladene som ser verst ut. Slik beskjæring stimulerer dessuten plantene til ny frisk vekst, sier han.