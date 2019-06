Han har alltid vært noe for seg selv, oppfinner og tusenkunstner Erik Alfred Tesaker (39). Det samme kan man si om hjemmet hans.

Den gruslagte veien er humpete og svingete. To spelsauer med lam har lagt seg godt til rette midt i veien og flytter seg høyst motvillig først etter at vi har tutet flere ganger. Vi kommer til en grind, så enda en.

På den siste grinda inn til gården henger en beskjed hvor familien takker for interessen for NRK-programmet «Oppfinneren», men samtidig ber om respekt for privatlivets fred.

Gjenbruk og humor

I fire sesonger har Erik Alfred, kona Ellen Marie og de tre barna Selma Tonette (13), Alfred Teodor (11) og Tønnes Emmanuel (9) ønsket fjernsynsseerne velkommen inn i livet sitt.

– Det ble litt mye rek i tunet vårt, slik kunne vi ikke ha det. Vi bor jo her, smiler Erik Alfred Tesaker, som likevel er veldig glad for formidable seertall. Og mer rek kan det bli, han er nemlig en av deltakerne i kommende sesong av Farmen kjendis.

Husmannspalasset, som Tesaker liker å kalle bruket, ligger høyt og luftig 246 meter over havet. Allerede på avstand er det lett å se at dette er et hjem utenom det vanlige; et hjem preget av skaperglede kombinert med gamle byggeteknikker, gjenbruk, bærekraft og mye humor.

Erik Alfred har mye han vil vise oss. Men først, kaffe. Den serveres på kjøkkenet. Og det er ikke et hvilket som helst kjøkken.

Moderne og funksjonelt

Kjøkkenet familien hadde da de flyttet inn, var begredelig, ifølge huseieren, som trakter kaffe på gamle måten, med konas hjemmesydde kaffefiltre.

– Ellen Marie var fra begynnelsen veldig tydelig på at hun ville ha nytt kjøkken, og det skulle ikke være et Erik Alfred-kjøkken med dampdrevet kjøkkenmaskin og alskens underfundige kreasjoner. Hun ville ha et funksjonelt og moderne kjøkken. Og det har hun fått, sier Erik Alfred.

Selve kjøkkeninnredningen er kledd med finèr fra 1948. Han bygde det meste selv, og materialene kommer fra tre han selv har hentet i egen skog.

– Det tok litt mer tid enn jeg hadde tenkt, og det gikk to år før vi endelig kunne ta det nye kjøkkenet i bruk. Men resultatet ble veldig bra, sier han og stryker arbeidsneven over benkeplaten av ask, som en gang stod og tronet i parkanlegget Ravnedalen i Erik Alfreds hjemby Kristiansand.

– Det var et staselig tre, som en gang for lenge siden ble planta av forfatter Henrik Wergelands bror, general Oscar Wergeland. Treet ble felt av vinden, og ble omgjort til benkeplate.

Slutt på å fryse

Da familien flyttet inn i det gamle huset i 2010 var forholdene kummerlige, men entusiasmen stor. Et falleferdig kjøkken, uisolerte rom og kalde gulv skulle sakte, men sikkert gjøres om til et drømmehjem. En prosess TV-seerne fikk følge på nært hold.

Livet ble betraktelig bedre for familien da den nye delen stod ferdig. For ut fra det gamle huset vokser et toetasjes påbygg som utenfra minner om mest et mummitårn.

– Vi liker å kalle det tårnkarnapp med panoramautsikt, sier Erik Alfred om påbygget, som inneholder det nye kjøkkenet, en spisestue og en hems med legorom, et lesetårn og guttenes soverom. Datteren har egen «hybel» i den gamle delen av huset.

– Det var deilig å få et sted som er skikkelig isolert hvor vi slipper å fryse, sier han.

Et vakkert og solid Yggdrasil-tre fungerer som bærebjelke og avstivning, samtidig som det pynter opp i det åpne oppholdsrommet.

Drømmetårnet

– Jeg vil vise dere favorittstedet mitt, sier han og tar oss med ut på tunet, inn i fjøset og opp en litt vaklevoren trestige til drømmetårnet. Et påbygg som stikker opp fra fjøstaket. Et lite rom med store vinduer som åpner opp mot en praktfull utsikt. «Man må ha utsikt for å få innsikt», som Erik Alfred selv sier.

På veggen henger tegninger og skisser over hjemmelagede snurrepiperier og oppfinnelser, drømmer og ideer. De aller fleste har blitt til i dette rommet, i tenkestolen, som er et smykke av et møbel i tre og skinn. Stolen, som troner midt i det lille rommet, har eget påmontert tegnebord på den ene siden, og et gammelt strykejern på den andre, montert opp ned.

– Strykejern?

– Til kaffen, selvfølgelig, sier han og plasserer den blå keramikk-koppen på jernet. Når man sitter og klekker ut nye ideer kan kaffen fort bli kald. Da er det bare å sette i kontakten på strykejernet, så holder den seg varm.

Oppfinneren smiler fra øre til øre.

– Genialt, ikke sant?