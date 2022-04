Da drømmehuset kom til salgs mens de var på ferie, kjøpte de det usett

Da familien falt for et gult hus på toppen av Nøtterøy, bestemte de seg for å fylle det med glade farger.

«Nå skal vi ha glade farger», sa Mari Tomter (37) da familien endelig fikk

drømmehuset. Hun og samboeren Henrik Bydal (41), falt for utsikten og de store vinduene i det gule huset.

– Vi pleide å gå søndagstur her og sa til hverandre at vi ville kjøpe hvis et av husene på toppen skulle selges, sier Tomter.