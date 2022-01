Falt pladask for huset. Flyttet før de hadde fått jobb.

Det moderne huset til Lars Christian Jensen og Camilla Hetland er inspirert av ei gammal løe.

Dei to budde fram til juni i fjor i ein 70 kvadratmeter stor leilegheit på Grünerløkka i Oslo. Etter mange år i hovudstaden var dei innstilte på å flytta til Camilla sine heimtrakter. Det var søster til Camilla som visste om det nybygde huset, like i nærleiken av der ho sjølv bur.

Fleire småbruk låg i gamle dagar langs Forusstranda. No er desse byggefelt. Løa i Oddahagen var riven ei stund før arkitekt Anders Westlye Sølvberg frå Vestly arkitektur kom inn i bildet. Reguleringsplanen for området la klare føringar for korleis nybygget på den gamle løetomta skulle sjå ut, fortel han.