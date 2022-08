Aases oase på værharde Kvitsøy

Noen hager er så vakre at det er vanskelig å gå forbi uten å stoppe opp for å nyte synet. Aase Ydstebø Lucels praktfulle oase på Kvitsøy er en sånn hage.

I havgapet mellom Randaberg og Karmøy ligger Kvitsøy. Vakker og værhard med like mange holmer og skjær som det er dager i året. Kvitsøy er pittoresk bebyggelse, beitende sauer på grønne jorder, fargerike naust på rekke og rad og det gamle fyret som kneiser stolt med nakken på en høyde vest på øya.

Denne varme sensommerdagen kommer to turister ruslende gjennom idylliske Ydstebøveien. De stopper opp ved nummer 170. Det rødmalte huset er omkranset av en hage så struttende og bugnende at det hvitmalte stakittgjerdet knapt klarer å holde blomsterprakten på plass. De to forbipasserende finner frem mobiltelefonene og tar bilder.