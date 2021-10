Svenske Sophias drivhusdrøm

I et innredet drivhus på flateste Jæren har svenske Sophia Edbäck og datteren Victoria Bergort skapt sitt eget levebrød. Bokstavelig talt.

– Victoria er en god kompanjong, sier Sophia Edbäck om datteren Victoria.

Hjørdis Irene Halleland Mikalsen

– Måste jag få bjuda på et lite glass med vin, spør Sophia de to muntre syklistene Henriette Mellemstrand fra Tjøtta og Torunn Ellingsen fra Orre. Foto: Fredrik Refvem I frodig jærsk landskap har svenske Sophia og datteren Victoria startet drivhuscafé etter svensk modell. Foto: Fredrik Refvem

Fargerike mosaikkbord og bistrostoler blant bugnende blomsterflor, et stort oliventre og sol i ansiktet. Nei, vi befinner oss ikke på sørlige breddegrader, men i Kvernalandsvegen på Bryne, nærmere bestemt Drivhuset Bageri og gårdsutsalg på Serigstad.

Familiens kjæledegge og kafeens maskot, bostonterrieren Frank, tar vennlig imot gjestene. Foto: Fredrik Refvem – Dette har vært som et eventyr fra dag én, sier Sophia Edbäck (50) om drivhuskafeen hun startet. Foto: Fredrik Refvem

– Dette er en årelang drøm som har gått i oppfyllelse. Det er nesten så jeg ikke kan tro det er sant, sier Sophia og gestikulerer engasjert mens hun tygger på en gulrot hun akkurat har nappet opp fra en plantekasse like ved.

Alt av kopper og kar som brukes i cafedriften er bruktfunn. Foto: Fredrik Refvem – Vi elsker dette stedet, det er som å være på ferie. I dag var det stengt. Likevel fikk vi både kaffe og vin, sier venninnene Henriette Mellemstrand og Torunn Ellingsen. Foto: Fredrik Refvem

Flytter gjerne inn i drivhuset

Men det har ikke vært uten motstand. Politikerne sa ja da Sophia søkte om å få drive kafé i drivhuset, men Fylkesmannen sa nei fordi småbruket ligger i et LNF-området. I første omgang har hun fått tillatelse til å drive i fem år. Nå har det gått to. Faren for at hun må avvikle driften om tre år tar Sophia med stoisk ro.

– Jeg tror det ordner seg. Hvis ikke, flytter jeg like godt inn her, sier firebarnsmoren på enblanding av svensk og jærsk.

– Du flytter inn i drivhuset?

– Ja, hvorfor ikke. Her er det jo så fint. Det eneste jeg mangler er dusj.

Småbruk på Serigstad

Sophia kom til Norge som fotballfrue da hennes daværende ektemann Göran Bergort fikk kontrakt med Bryne FK. Da ekteskapet gikk i oppløsning og eksmannen flyttet tilbake til Sverige, bestemte Sofia seg for å bli.

– Døtrene mine gikk på skole her, de hadde fått seg venner og vi likte oss godt i Norge. Dermed ble vi værende, forteller hun.

Sophia startet Kjøkkenet Café og Delikatesse på Bryne som hun drev frem til 2019. Da var det «dags att göra något annat.» Mulighetene bød seg da hun sammen med sin nye ektemann Gisle Rugland fra Brusand kjøpte det som en gang var småbruk og minkfarm på Serigstad.

– Drivhuskafeer er veldig vanlig i Sverige, og lenge hadde jeg et ønske om å gjøre det samme her. Men jeg hadde vel aldri sett for meg at det skulle bli en så stor suksess, sier Sophia. I fjor hadde hun en omsetning på over 1, 7 millioner kroner og nesten 400.000 i overskudd etter bare få måneders intens drift.

En nydelig gammel skjærefjøl fra Tyrkia har funnet veien til drivhusveggen på Serigstad. Foto: Fredrik Refvem Kortreiste godsaker på mosaikkbord fra Marrakech. Foto: Fredrik Refvem

Enormt trøkk

– Jeg hadde ikke klart dette uten Victoria. Hun er en god kompanjong, vi holder det gående fra tidlig morgen til sen kveld, sier Sophia om datteren.

Dagen begynner som oftest i et hus som engang fungerte som oppbevaring av minkpels og fôr. I dag gjør det nytten som bakeri. Klokken fem om morgenen setter Sophia deig til surdeigsbrød, boller og andre velsmakende herligheter. Som tradisjonsrike svenske semlor, skikkelige kaloribomber i form av boller med mandelfyll og masse pisket krem. Så skal det lages pizza og salter. Alt økologisk og kortreist fra egen kjøkkenhage.

Bak den gamle vakre døren er kafeens toalett.

Syden på Serigstad

– Det er sjelden jeg tar kveld før i 22-tiden. Vi har hatt et enormt trøkk helt siden starten. Folk kommer langveisfra. Vi måtte skaffe oss parkeringsvakter, ellers ville det blitt fullstendig kaos, sier Sophia, mens to damer kommer opp bakken til drivhuset trillende på hver sin elektriske sykkel.

– Det sto stengt på skiltet, men vi er så nærsynte at vi ikke klarte lese det, ler de to muntre damene.

– Var det frekt av oss?

– Inte alls, smiler Sophia mens Victoria henter to kopper kaffe til gjestene. Venninne Henriette Mellemstrand fra Tjøtta og Torunn Ellingsen fra Orre har tatt turen til Serigstad på sykkel. Elektrisk vel å merke.

– Vi har vært her flere ganger før. Det er alltid så hyggelig å komme hit. Det er som en annen verden, som å komme til Syden, sier de to i munnen på hverandre.

Lykkerus

Men det er ikke bare i sommerhalvåret det er full trøkk på Drivhuset Bageri og gårdsutsalg. Om vinteren innbyr saueskinn og bålpanner til utendørs vinterkos, og før jul arrangerer de julemarked.

– Korona er noe dritt, men for oss hadde det også sine positive sider. Myndighetenes oppfordring til heller å samles utendørs enn innendørs gjorde at folk søkte hit for å være sammen. Selvfølgelig i tråd med restriksjonene, sier Victoria. Hun er utdannet fotograf og styrer geskjeftens aktivitet på sosiale medier.

Alt av kopper og kar som brukes i cafedriften er bruktfunn.

– Nå har vi over 7000 følgere på Instagram, sier Victoria som også er bookingansvarlig. Hun viser frem en fullstappet avtalebok.

– Se her. Det er helt fullt med brylluper, bursdager og andre festligheter i lang tid fremover, sier Victoria og skynder seg å legge til.

-Vi klager ikke, altså. Vi er i lykkerus.

Sophia nikker.

– Jätteglad! Av og til må jeg klype meg i armen for å sjekke at jeg ikke drømmer.

Drivhuset er innredet i kontinental stil. – Mange av gjestene våre sier at de får feriefølelse her, sier Sophia. Foto: Fredrik Refvem Egg fra egne høner må vite. Foto: Fredrik Refvem

Det er travle dager for Sophia og datteren Victoria (29) som er sammen om den daglige driften av Drivhuset Bageri og gårdsutsalg på Serigstad på Jæren. Foto: Fredrik Refvem Sjarmerende toalettfasiliteter i drivhuset. Foto: Fredrik Refvem

Fargerike, sunne og kortreiste godsaker.