Syv tips om shoppestopp: – Vi kan leve fint uten å kjøpe nye klær

Reglene bestemmer du selv. Her er tipsene hvis du vil prøve.

Hvert femte klesplagg blir ikke brukt. – Hvert kilo klær vi ikke kjøper, sparer verden for 23 kilo CO2-utslipp, sier eksperten. Foto: Shutterstock / NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender

Vi har et overforbruk av klær og har ikke bruk for alle klærne vi kjøper, ifølge Riise. Hvert femte plagg blir ikke brukt, har Sifo regnet ut for Framtiden i våre hender. Shoppestopp handler først og fremst om å bli mer bevisst på miljø- og klimabelastning for klær.

– Vi kan leve fint uten å kjøpe nye klær. Det er premisset for shoppestopp, sier Riise, som selv hadde shoppestopp i 2020.

Her sitter Anja Bakken Riise og legger opp buksen på buksedressen. Sømmen hadde løsnet før hun skulle på middag med kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit på SIKT-konferansen i fjor. Foto: Privat

1. Lag dine egne regler

Hvor streng du vil være, er opp til deg. Det samme gjelder hvor lenge du har shoppestopp. Du kan velge en måned eller et helt år.

Det viktigste er at man ikke kjøper nytt i butikken, påpeker Riise. Noen synes det er greit å kjøpe brukt, bytte, leie eller få klær.

De fleste holder sokker og undertøy separat fra reglene sine, forteller Riise. Men for de mest ivrige er det fullt mulig å reparere det også.

Fakta Derfor sparer shoppestopp miljøet Klesindustrien er blant de mest forurensende industriene i verden. Klær og sko står for 8 prosent av verdens CO2-utslipp og bidrar til et enormt forbruk av vann, energi, kjemikalier og stort materialsvinn i produksjon. Polyester og andre stoffer av plast fører til massive utslipp av mikroplast. Det finnes forskjellige utregninger på klimaeffekten av å unngå nye klær. Framtiden bruker det laveste estimatet de kjenner, som sier at hvert kilo klær vi ikke kjøper, sparer verden for 23 kilo CO2. Kilde: Framtiden i våre hender Les mer

2. Tenk ut antrekk

– Sett sammen nye kombinasjoner av klærne dine. Det er lett å gå for rutiner når man velger ut tøy. Test ut kreativiteten ved å sette sammen nye antrekk og kombinasjoner av det du allerede har i skapet, sier Riise.

3. Har du testet kapselgarderobe?

Konseptet kapselgarderobe går ut på å dele opp garderoben i kapsler, slik at du kun har rundt 30 plagg fremme, ifølge Riise. Det inkluderer ikke treningstøy eller undertøy. Så bruker du de utvalgte plaggene i tre måneder før du har muligheten til å bytte ut plagg. Slik kan du redusere klesforbruket ditt og samtidig få en mer bevisst holdning til det du har.

Les også De har under 40 plagg i garderoben og bytter dem ut hver tredje måned: – Mye lettere enn jeg hadde trodd

4. Reparer klærne

– Reparer, sy om og lapp når du kan, eller finn en lokal skredder kan ta jobben. Du kan enkelt fjerne nupper på klærne med en barberhøvel. Synlig reparasjon er også blitt populært. Da trenger man ikke være ekspert for å få det til å se kult ut. Det finnes også profesjonelle som tar slike jobber, sier Riise.

5. Vask sjeldnere

Følg vaskeanvisningen, da varer klærne lenger, ifølge Riise.

Vask gjerne på lave grader med et mildt vaskemiddel. Luft gjerne klærne, og fjern flekker i stedet for å vaske. Det sparer stoffet, anbefaler hun.

– Sjekk også lappen når du handler brukte klær. Det kan være lurt å unngå klær som ikke kan vaskes og syntetiske plagg som slipper ut mikroplast i vask.

6. Kjøp brukt

Handle brukte klær i butikker eller på nett. Handler du brukt, sparer du klimaet og miljøet, forteller Riise.

– Kjøp gjerne brukttøy i naturmaterialer som bomull, lin, ull og slike. Syntetiske plagg drysser mikroplast i bruk og vask, og eldre stoffer avgir mest mikroplast.

Les også Ukens grønne tips: Skyller du malerkosten i vasken etter at du har malt? Da bør du lese denne saken.

7. Leie klær

Stadig flere aktører lar deg leie klær, og noen lar deg leie ut i tillegg. Det er blant annet utleie av festklær, barneklær, utstyr til barn og jobbtøy.

Fire punkter til motivasjon fra Riise:

1. Finn brukt kvalitetstøy: – Jeg er blitt mer bevisst på å kjenne igjen kvalitet på stoff, og hva jeg liker. Bomull, lin, ull og silke er naturmaterialer som ikke inneholder plast, og de er behagelige å gå med. Om man kjøper brukt, kan man virkelig få noen skatter i kvalitetsmaterialer for en billig penge.

2. Låne- eller byttekveld med venner: – Be vennene dine om å ta med noen av sine favoritter, og byttelån med hverandre for en periode. Dessuten gir det dere en mulighet til å prøve andre stilarter, kanskje noen farger, mønster eller materialer som du ellers ikke ville brukt?

3. Reparasjon gir mestringsfølelse: – Jeg prøver å lære meg småfiksing, og har faktisk klart å reparere ting som jeg egentlig trodde var ødelagt. Det finnes en verden av facebook-grupper og youtubere som viser hvordan man kan gjøre ting, som å sy på knapper, eller legge opp bukse- eller skjørtekanten.

4. Støtt en lokal reparatør: – Deler av handelsnæringen har det vanskelig nå, men du trenger ikke kjøpe mange nye klær av den grunn. Det er de små aktørene som sliter mest, og da er det bra å støtte din lokale reparatør, skredder, skomaker eller bruktbutikk, som ikke har store kjeder i ryggen.