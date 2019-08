Silje Gården Lian har pusset opp hele 2-romsleiligheten sin, inkludert kjøkken og bad. Med god egeninnsats og hjelp fra faren har hun ikke brukt mer enn 50.000 kroner.

– Når vennene mine kommer på besøk sier de alltid «ka’ e de’ som e’ nytt her no’?» smiler Silje Gården Lian (29).

Siden hun kjøpte 2-romsleiligheten sin på Byåsen i Trondheim i 2015, har den gjennomgått en real forandring.

Og med øye for interiør og estetikk, kombinert med godt håndlag og hjelp fra faren sin, har hun pusset opp alt selv. Alle veggene har fått en overhaling, kjøkkenet og badet er oppgradert og deler av gulvet er nytt. Uten at det gjorde et altfor stort innhugg i økonomien.

Fakta: HVEM, HVA, HVOR Hvem: Silje Gården Lian (29), jobber med markedsføring Hva: 2-romsleilighet på 48 m² Hvor: Byåsen i Trondheim På Instagram: @siljelian_

Irene S. Lunde

Irene S. Lunde

– Jeg tror jeg har brukt et sted mellom 30.000 og 50.000 kroner på hele oppussingen, sier hun fornøyd.

Det må sies å være innafor når vi hører Lian beskrive leiligheten slik den så ut da hun kjøpte den: Malt glassfiberstrie på alle vegger, kirsebærfarget laminatgulv og utdatert på både kjøkken og bad.

Mye helsparkling

Hun har gjort oppussingen i etapper og har bodd i leiligheten hele tiden. Det første som ble gjort var helsparkling av veggene i stua, og der mange vil ha det så slett som mulig, valgte Lian å gå motsatt vei.

– Jeg liker det naturlig og jordnært, så veggene har fått en litt rufsete overflate som skal minne om betong, sier hun.

På soverommet fikk veggene samme behandling, mens gulvet ble malt svart. I stua og på kjøkkenet valgte hun å legge et nytt lyst og lunt gulv.

Irene S. Lunde

En grunn til at hun har klart å holde budsjettet så lavt, er den bevisste tanken om gjenbruk.

– Jeg valgte å beholde den gamle kjøkkeninnredningen og slapp dermed utgifter til rørlegger og elektriker. Frontene ble malt og håndtakene byttet ut, samt at jeg unte meg ny benkeplate, vask og kran. Dessuten tok jeg ned overskapene slik at rommet oppleves mer luftig, sier Lian.

Dusjet hos naboen

Da badet skulle til pers, gikk hun løs med sparkelspaden igjen. Veggene som opprinnelig hadde fliser, ble slettet ut med våtromssparkel, mens den nye innredningen ble malt og fikk en stålplate på toppen.

– Heldigvis er jeg god venn med naboene, så jeg fikk dusje der mens det pågikk, sier 29-åringen.

Irene S. Lunde

Også på badet går den lune, naturlige fargepaletten igjen. Hun valgte å legge penger i messingkran både der og på kjøkkenet, mens møbleringen ellers i leiligheten er av det mer rimeligere slaget. Dog ikke mindre verdt.

– Jeg elsker å blande nytt og gammelt, men du finner meg kanskje oftest på en bruktbutikk eller et loppemarked. Bestemor og jeg pleier å reise rundt på loppemarkedene her på Byåsen sammen, sier Lian entusiastisk.

Spisebordet hennes er over 100 år gammelt, det fant hun på Finn. Lenestolen i skinn kjøpte hun i Fretex-butikken, mens stuebordet og den gamle skjenken er arvestykker.

– Det er fint å ha ting som er litt spesielle, da blir det ikke likt som hos alle andre, sier hun.

Irene S. Lunde

Lagde murvegg selv

Irene S. Lunde

Før Lian kjøpte leiligheten, drømte hun om en teglsteinsvegg. Da hun endte opp i ei blokk som ikke har tegl i veggen, slo kreativiteten inn. Hun fant ut at hun ville lage en selv.

– Jeg kjøpte murfliser som ser ut som teglstein, og med hjelp fra faren min og en kollega av han, laget vi en ganske tro kopi av veggen jeg ønsket meg, sier hun.

For å få den gamle og litt røffe stilen hun var ute etter, la hun på en lys fugemasse som ikke ble vasket helt av. Den samme type flisen ble lagt over benken på kjøkkenet, og veggene skaper en lun og fin varme mot de ellers lyse og hvite veggene.

– Jeg har brukt litt tid på å finne den stilen jeg har nå. Før var det mer farger på både interiør og klær, men jeg fant ut at det ikke er helt meg, sier hun og fortsetter:

– Man blir jo påvirket av så mye, men nå stoler jeg mer på min egen smak. Etter at jeg fikk muligheten til å pusse opp kjøkkenet og badet, har det blitt mer helhetlig her. Det trives jeg veldig godt med.

Irene S. Lunde

Irene S. Lunde

Slik laget hun murveggen

Utstyr:

Primer, flislim, fliser, fugemasse, svamp, malerkost, bøtte, fugebrett, laser.

Slik gjorde hun det:

Legg primer på overflaten der flisene skal legges. Dette gjøres en dag i forveien slik at det rekker å tørke før du påfører flislim og selve flisene.

Når primeren har tørket, blander du flislimet og begynner å legge flisene. Bruk en laser for å være sikker på at flisene legges i vater.

Tips: Bruk firkantede «sukkerbiter» for å få den rette avstanden mellom flisene.

Når alle flisene er lagt og flislimet er tørt, er det klart for fuging. Før fugingen starter er det lurt å legge godt med plastikk på gulvet – det kan bli en del søl. For at ikke fugemassen skal bli for tørr, er det lurt å kun blande den mengden fugemasse du klarer å legge på ca. en time. F.eks. en tilitersbøtte.