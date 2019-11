–Spøkelset har ikke rammet Bergen. Eiendomsprisene øker mest i Norge.

– Forslag om ny boligforskrift og innføring av gjeldsregister har ikke gitt utslag i boligmarkedet, sier sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank.

OKTOBER: - Salget har vært godt i oktober, sier Tor Ramsøy, som er regionsjef i Eiendomsmegler Vest.

Tirsdag 5. november ble boligprisene for oktober presentert av Eiendom Norge. Tallene viser at Bergen hadde en oppgang på 1,2 prosent. Dermed er Bergen blant stedene der prisene øker mest i Norge.

Stikkordet er stabilitet

– Stabilitet har vært og vil også fremover bli stikkordet for boligprisene. Bergen ligger på stabilitetstoppen, sier Børsum.

Sjeføkonomen sier at det verken er kjøper eller selgers marked.

– Her er det god balanse. Det er ingen grunn til å spekulere i hva som kommer til å skje i markedet fremover.

Trygt å investere nå

Har man en ide om hvor mye man vil bruke på bolig og hvor man vil bo noen år frem over, så er det bare å slå til. Det er Børsums vurdering.

Når det gjelder utslag etter forslagene til ny boliglånsforskrift og nytt gjeldsregister, er han tydelig på at man knapt har merket noe på boligomsetningen.

Boliglånsforskriften er ikke avklart ennå. Den gjeldende forskriften virker frem til 31. desember og er ute på høring.

Avklaring før nyttår

– Motstanden har vært stor i høringsinstansene. Jeg tror ikke det blir store justeringene. Blant annet tror jeg ikke det blir nedjustering av lånebeløp fra fem ganger egen brutto årsinntekt til 4,5 ganger slik Finanstilsynet har foreslått, sier sjeføkonomen.

Kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Angell i Finansdepartementet skriver i en e-post til BT at man nå vurderer om boliglånsforskriften bør videreføres og eventuelt justeres.

– I det arbeidet baserer vi oss blant annet på forslaget fra Finanstilsynet og innspillene fra høringsrunden. Regjeringen skal behandle saken i god tid før den gjeldende forskriften utløper ved årsskiftet. Eventuelle endringer trer i kraft fra årsskiftet.

Nedjusterte priser i Bergen

Tor Ramsøy er regionsjef i Eiendomsmegler Vest. Han sier følgende om aktiviteten i oktober:

– Salget har vært ganske bra. Er man edruelig og treffer på pris, så går boligene stort sett med en gang.

Bergens-markedet opplevde totalt sett en oppgang på 1,2 prosent for oktober. Sesongjustert er oppgangen på 1,5 prosent.

Kvadratmeterpris

I snitt måtte man ut med 43.418 kroner pr. kvadratmeter i Bergen, mot 37.619 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestlandet.

Det ble i løpet av oktober lagt ut 594 boliger for salg i Bergen. 583 boliger ble solgt. Det er 15 flere solgte og 33 færre lagt ut sammenlignet med oktober året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 37 dager før de ble solgt i Bergen. Tilsvarende tall for Vestlandet var 48 dager.

Prisen for en medianbolig i Bergen var 2.980.000 kroner. Dette er altså den midterste prisen hvis vi rangerer alle priser på solge boliger fra lavest til høyest. Medianboligen på Vestlandet kostet 2.885.687 kroner.

Kjøligere boligmarked

– Bergen er ikke rammet av boligforskrift-spøkelset. De som er i markedet etter bolig lar seg åpenbart ikke hemme av forslaget til ny boliglånsforskrift.

Normalt vil man, ifølge Ramsøy, oppleve et kjøligere boligmarked i november og desember.

– Dette er sesongvariasjoner. Ut på nyåret er det nye boliger og nye muligheter.