Fra 1981 til 2021 for under én million: – Tenk fremover. Klarer du det, sparer du både tid, arbeid og penger.

– Nå har vi fått en 1981-modell som er klar for nye førti år, sier paret.

Det er ni år siden Roy Terje Hausken og Miriam Ailin Hausken kjøpte hus i Sveivamyrveien i Haugesund. Et boligområde fra tidlig 80-tallet, med minst 30 helt like hus, tett i tett på et flatt jorde. Den gangen var det landlig og langt til byen. Nå er det så sentralt at det går an å bo her uten å ha lappen. Et generasjonsskifte er på gang, og med det kommer en og annen ny husfasade.

– Det var her vi ville bo. Her er kort vei til alt, både kjøpesenter, barnehage og skole. Men huset fungerte dårlig, og vi ville gjerne at det skulle ha et helt annet uttrykk, sier Roy Terje.