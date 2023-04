Ukens tips: Plantekassehjørne: Slik bygger du ulike rom i hagen eller på terrassen

Plantekasser rammer inn hagen og terrassen og skaper lune rom og soner. Slik kan du kan lage det selv.

Et kanskje tilsynelatende trist eller vrient hjørne eller skråning i hagen kan få nytt litt med plantekasser.

Ukens tips: Slik skaper du egne soner i hagen eller på en terrasse.

Eksperten: Anders Røyneberg, agronom, forfatter og planteelsker. Han er aktuell med boken «Livsnyterhagen – enkle og unike ideer for uterommet». Han deler også tips på Instagramkontoen @articgardener med over 106.000 følgere.

1. Hvilke steder egner seg best å sette plantekasser i hagen?

– Det kommer an på. Skal du ha dyrkning, lønner det seg å sette de mest mulig lunt og gjerne solrikt. Det kan være hensiktsmessig å ha kassene nær huset ditt, siden det er erfaringsmessig øker bruken, sier Røyneberg.

Anders Røyneberg har laget plantekasser i stål i hagen. De er fine til å dele inn og lage soner i hagen.

– I hagen kan du plassere kassene direkte på hagejorden eller plen. Fordelen er at røttene naturlig finner vei ned i jorden og kan hente vann og næring på egen hånd. Ulempen er at ugress etter hvert vil dukke opp i plantekassene og må lukes bort. For å unngå det, kan du dekke bunnen med fiberduk i bunn. Det begrenser mengden av ugress.

– Det fine med plantekasser er at en kan bygge ulike soner i hagen. Soner er pent fordi det rammer inn uterommet og gjør det estetisk med rene linjer, men det er også bra fordi en lager lunere soner som gjør uterommet mindre vindutsatt – både for mennesker og planter. Blir det lunere forhold for plantene, overvintrer og trives plantene i større grad, slik at de kommer tilbake år etter år, sier han.

Krysantemum er en vakker sommerblomst som står i blomst frem til frosten kommer. De passer godt i plantekasser, mener Røyneberg.

2. Hvis en ønsker plantekasser på terrassen – hva er lurt å tenke på?

– De fleste planter og blomster liker mye sol, men mye sol betyr også mer vanning og større krav til at jorden er god og næringsrik. Har du kasser på en vindutsatt terrasse eller balkong, velg planter og blomster som tåler vind, slik som spanske margeritter eller verbena. Om mulig, sett plantekassene et lunt sted, sier han.

Det er mulig å lage sine egne plantekasser. Velg materiale, og sett i gang.

– Jeg har plassert mine plantekasser i stål på grus og har lagt en fiberduk i bunn av kassene slik at jorden holdes på plass. Du kan kjøpe plantekasser med bunn, som egner seg bedre på terrasse og balkong – slik at jorden holdes på plass. Noen har også hjul, slik at de kan flyttes rundt. Husk alltid hull i bunn av kassene slik at overflødig vann dreneres ut. Da får du sunnere planterøtter som gir finere balkongvekster, sier Røyneberg.

3. Hva slags kasser bør en velge når en lager plantekasser?

– Det kommer også an på budsjett ditt. Det finnes kasser i ulike materialer. Jeg har plantekasser i stål av god kvalitet, som jeg vet varer lenge og er pene både på terrasse, balkong eller i hage. Disse kan ofte kjøpes i moduler og settes sammen i ulike høyder, sier Røyneberg.

– Jeg har også skaffet meg noen enklere kasser i tre, såkalte pallekarmer, som jeg bruker til spiselige vekster. I tillegg har jeg tenkt gjenbruk og benyttet mer økonomiske varianter i hagen min, som gamle dør- og vinduskarmer fra et oppussingsprosjekt. Disse bruker jeg til dyrkning av squash, gresskar og urter. Andre støper opp plantekasser av sement.

Klassiske pallekarmer fulle med urter.

4. Hvilke planter egner seg godt i plantekasse?

– Med god jord kan du plante mange ulike vekster. Ønsker du permanente planter og blomster, velg stauder eller andre flerårige vekster. Det er også økonomisk. Her er et godt valg hosta, sier Røyneberg.

– Er du glad i knollplanter, er både georginer (dahlia) og begonia fine å ha i plantekasser, spesielt for de som ønsker kassene som mer pynt. Ønsker du kun ettårige- og frodige sommerblomster, gå for spanske margeritter, verbena eller petunia.

Georginer, også kalt dahlia, er en fargesterk knollblomst som passer godt i prydkasser. Knollen kan graves opp hver høst og overvintres innendørs før du setter dem i jorden igjen om våren.

– Liker du klatrende blomstrende planter, er klematis et godt valg til plantekassen. De er herdige, kommer ofte tilbake år etter år og vokser seg større og større. Klematis er en elegant klatrer, og du trenger et espalier eller en vegg ved siden av kassene dine som den kan klatre på. Selv er jeg svak for klemtaissortene i viticella-gruppen, sier han.

Klematis er en fargesterk klatrende plante som også kan egne seg i plantekasser, men da må du sørge for at den har et stativ eller noe annet å klatre langs.

Hvis du har en skyggefull hage, lar det seg fortsatt gjøre å plante i plantekasser og få dem fine.

– Velg vekster som liker skygge, slik som bregner eller hosta. Bregner kan også hentes i veikanter og flyttes til plantekassene. Er du i tvil om du kan plukke med deg bregnen, hør med grunneier først. Mer dekorativ og stemningsfull vekst skal du lete lenge etter. Den gir et eventyraktig preg på uterommet, mener Røyneberg.

Flere tips til plantekassen Sliter du med brunsnegler som spiser opp vekstene dine, kan plantekasser være en fordel. Fester du i tillegg kobberteip nederst, er det en effektiv sneglestopper.

Så blomsterengfrø i en del av hagen din. Det tiltrekker insekter og nyttedyr som ofte spiser lus og andre skadedyr. Et nyttedyr vi ønsker mye av, er marihøne, som er en effektiv lusejeger.

Hva slags type jord skal en velge til plantekassen? Det kommer an på plantene, men generelt sett liker hagevekster god næringsrik jord. Min favoritt er kompostjord, enten selvlaget eller kjøpt.

Visste du at mange lokale gjenbruksstasjoner lager og selger rimelig kompostjord av høy kvalitet? Hør med din lokale gjenbruksstasjon. Det er bærekraftig og økonomisk.

Fyll plantekassene dine halvfulle med løv og annet organisk materiale fra hagen, og fyll på med et godt topplag med næringsrik jord. Så kan du plante vekstene du ønsker. I tillegg til at du sparer penger på jord, vil løv og organisk materiale brytes ned og bli til næringsrik jord for plantene dine.

Oppdager du skadedyr – spyl plantene med kaldt vann først uten at du skader plantene. Det tar ofte 90 prosent av lusene, spray så på med grønnsåpevann som legger seg som en beskyttende hinne over bladverk og blomster. Gjenta gjerne behandlingen etter en ukes tid. Andre sverger til å knipe vekk lusen ved å knuse de med fingrene.

Snø er bra for kassene da det isolerer og øker sjansene for at

staudene overlever. Dekk med fordel til kassene med løv og kvister, eventuelt med en striesekk, for isolasjon på høsten.

5. Hvilke planter egner seg for å skape et frodig hjørne?

– I høst plantet jeg krysantemum i stålkassene mine. Krysantemum er en fargesterk og vakker sommer- og høstblomst, mens planen for denne sesongens kasser knollplanten georginer. Georginedilla er over oss, og flere og flere får øynene opp for disse fargesterke, vakre og blomsterrike knollplantene som kan overvintres og kommer tilbake år etter år.

Hosta er en hardfør plante som kommer i mange varianter og størrelser, trives i skyggen og blir bugnende i plantekassene. Foto: Arcticgardener Bregner gjør seg godt i plantekasser. Foto: Arcticgardener

– I de enklere kassene mine av tremateriale i hagen skal jeg ha urter. Enkle urter å lykkes med er gressløk, løpstikke, estragon og timian. Ofte vil disse urtene overleve og komme tilbake år etter år – avhengig av hvor værhardt det er der du bor, såkalt herdighetssone.