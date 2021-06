Slik får du krydderurtene til å vare lenger

Opplever du at krydderurtene dør kort tid etter at du har plassert dem på kjøkkenbenken? Med disse grepene får du glede av dem lenger.

Krydderurter ble tidligere brukt som medisin. I dag brukes de hovedsakelig som smakstilsetning i mat. På bildet klippes det i rosmarin. Foto: Shutterstock / NTB

Publisert Publisert 5. juni

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Toril Gulbrandsen, innholdsrådgiver ved matfaglig kompetanse i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Toril Gulbrandsen i Opplysningskontoret for frukt og grønt. Foto: OFG

1. Hvordan kan vi få ferdigplantede krydderurter fra butikken til å holde seg på kjøkkenbenken?

– Urtene mine på kjøkkenbenken trives aller best når de får en skvett med vann på skålen om morgenen og litt stell samtidig. Jeg fjerner ett og annet vissent blad.

Her er flere råd:

Husk å vanne rett på skålen. Det er det de er vant til, og da holder de lenger. Blir de vannet rett i potten, kan de få sjokk.

Vann ofte, men ikke vann for mye eller la de stå i vann, da er det nemlig lett å drukne dem. Urter skal ikke stå med røttene i vann. Gi dem en skvett, og hell av vannet etter noen minutter.

Planter med store blader trenger mer vann enn planter med små blader. Rosmarin og timian klarer seg for eksempel med mindre vann enn en basilikumplante.

2. Hvilke lys- og temperaturbehov har ulike krydderurter?

Alle friske krydderurter i potte trives best i lys og varme, altså gjerne på kjøkkenbenken.

Basilikum er spesielt utsatt og tåler ikke kulde, ei heller trekk. Den fryser allerede ved 10–12 grader. La derfor ikke basilikum stå i vinduskarmen.

Persille, dill og gressløk tåler å stå i kjøleskapet.

Det produseres over 20 forskjellige typer urter i Norge. Basilikum og timian er blant de vanligste krydderurtene brukt i matlaging. Foto: Shutterstock

3. Har det noe å si hvor vi kjøper krydderurter?

– Om man skal ha urter som hageplanter, er det nok smart å gå til et gartneri. Dersom du ønsker å ha urtene ute, er det lurt å plante urtene om til større krukker. Da kan de vare hele sommeren. Enkelte typer som timian, sitronmelisse og mynte er flerårige. Det vil si at de kan vokse opp på nytt neste år hvis du lar krukken stå på verandaen eller om du har plantet den i et bed i hagen. Du kan gjerne gi urtene litt plantenæring, sier Gulbrandsen og legger til:

– Urter som sitronmelisse, oregano, timian, gressløk og kruspersille tåler å stå ute i den norske sommeren. Vær obs på at basilikum og rosmarin ikke tåler kalde netter.

– Urter du får kjøpt i dagligvarebutikkene, er produsert for å brukes i maten og spises. Vi kan gjerne krydre maten vår med mer urter.

4. Kan krydderurter fryses eller tørkes?

– Ja, de fleste urtene kan fryses eller tørkes. Du kan lage bunter og henge bladene på et tørt og luftig sted. Når bladene er helt tørre, risper du av dem stilken og oppbevarer dem i et tett glass eller en boks.

5. Andre generelle tips?

– La friske urter være en naturlig del av matlagingen. Klipp av eller dra stilken til urten du skal bruke forsiktig opp av jorden. Da blir det bedre plass til resten. Urtene kan gjerne få litt næring som plantenæring.

Fakta Slik steller du de ulike krydderurtene Koriander Trives best på en lys og lun plass på kjøkkenbenken. Det er best med så jevn temperatur som mulig. Den henger fort med hodet om den utsettes for direkte sollys. Du kan eventuelt beholde plasten på. Det vil hjelpe den til å stå oppreist. Plukk hele stilker du skal bruke forsiktig opp med roten. Da får du samtidig tynnet ut planten. Stilken brukes også. Basilikum Trives aller best på kjøkkenbenken, men tåler ikke kulde. Hold den unna åpent vindu. Om du ønsker å beholde den som en potteplante, må den tynnes ut og plantes over i en større potte. Basilikum som jo har store blader, trenger mer vann enn planter med små blader. Rosmarin Trives godt i lys og romtemperatur. Unngå direkte sollys. La den tørke inn mellom hver vanning. Gressløk, dill og persille Oppbevares best i kjøleskapsdøren med emballasjen på. Her gjør nok mange feil og lar dem stå i romtemperatur på kjøkkenbenken. Da visner urtene fort. Oregano Trenger mye lys, vann og varme. Den er litt mer hardfør, og med riktig behandling kan den gjerne stå en stund. Klipp av stilker du skal bruke, eventuelt riv en stilk forsiktig opp med roten. Fjern visne blader. Estragon Avskåret estragon skal oppbevares i kjøleskapet. Estragon i potter trives best på et lunt og lyst sted. La den tørke opp mellom vanningene. Klipp av det du skal bruke. Den holder seg godt og kan gjerne få litt plantenæring. Timian Liker mye lys og romtemperatur. Den må gjerne tørke litt ut etter hver vanning. Det er lett å holde liv i timian. Klipp av stilken, og bruk bladene. Gi den gjerne litt plantenæring. Bladpersille Selges som regel avskåret. Det er best å oppbevare dem i kjøleskapet i en tett boks. Mynte La den få nok lys, varme og vann. Setter du mynte direkte i jorden ute i hagen, vil du fort oppleve at den sprer seg. Sitronmelisse Trives i lys, men ikke direkte sollys. Sitronmelisse er lett å holde liv i. Gi den gjerne litt plantenæring. Les mer