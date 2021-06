Historisk ferdighus-eleganse: – Noen spaserer rett inn og slår seg ned i hagen

– Noen spaserer rett inn.

De to Balestrand-damene skjønner at det er vanskelig for turister å gå forbi husene deres uten å stoppe opp, og de synes det er helt greit at folk tar bilder.

– Men når de går inn i hagene våre og nærmest titter inn gjennom vinduene, synes vi det blir litt i overkant, sier Jorunn Eitungjerde von der Leyen.