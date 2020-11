Anette Thorsen (34) hadde hverken egenkapital eller foreldrehjelp. Slik fikk hun oppfylt boligdrømmen.

Mangler du egenkapital og sliter med å komme inn på boligmarkedet? Ikke fortvil: Det finnes flere alternativer.

– Det er et fantastisk tilbud som utrolig mange ikke vet om engang. Jeg har vært heldig. Jeg betaler ned på mitt eget lån, sier Anette Thorsen (34).

I sommer kjøpte hun sin første leilighet på Tasta i Stavanger. Det hadde hun ikke trodd skulle skje. Thorsen hadde laget en plan for å spare egenkapital og kanskje få kjøpt bolig i 2025. Hun har ikke fått hjelp av foreldrene, og sier hun uansett er for sta til å be om det. Startlån ble løsningen.