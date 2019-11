Ukens grønne tips: 12 enkle råd for å redusere vannforbruket.

En kan spare både miljøet og lommeboken ved å redusere vannforbruket hjemme.

Ikke la vannet renne mens du pusser tennene, råder ekspertene. Ingrid Emilie Thoresen Bakker

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Ekspertene: Thomas Breen og Christian Vogelsang.

Jobber som: Førstnevnte er direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Vogelsang er forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Hver nordmann bruker 180 liter vann i døgnet

– Det største vannforbruket i vanlige husholdninger er knyttet til personlig hygiene, altså bading, dusjing og toalettspyling, sier Vogelsang.

Den siste tiden har man sett en generell nedgang i vannforbruket, forteller han. Sannsynligvis fordi man har fått vaskemaskiner, dusj og toaletter med vannbesparende programmer.

Likevel bruker hver enkelt nordmann i gjennomsnitt 180 liter vann hvert døgn, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå for 2018. Det er nesten dobbelt så mye som danskene.

Mange av oss har derfor sannsynligvis litt å gå på når det gjelder vannforbruk. Men har det egentlig noen innvirkning på lommeboken eller miljøet?

Ja, mener ekspertene.

– Vi kan med fordel ha et bevisst forhold til eget vannforbruk, både i varme perioder på sommeren og ellers i året. Og det er enkelt å spare på vannet, mener Thomas Breen. Arnfinn Johnsen

12 råd for å begrense vannforbruket

Du bruker mye mindre vann og energi ved å dusje kortere og sjeldnere enn ved å fylle et badekar med flere hundre liter varmtvann.

Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye (varmt) vann.

Ikke sett på vaske- eller oppvaskmaskin før den er helt full. Da sparer du både vann, energi og vaskemiddel.

Reparer dryppende vannkraner.

Ikke la vannet renne mens du pusser tennene.

Det er blitt mer og mer vanlig å installere toaletter med vannsparende skylleknapp. Bruk «spareknappen» når du har mulighet.

Vask bilen på et bilvaskeri. Der bruker man normalt mindre vann enn man gjør hjemme.

Det kan være mye vann å spare på ikke å vanne plenen da det går med cirka 1000 liter i timen.

Vann blomster og busker med kanne.

Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan det bety at for eksempel toalettet står og renner. Så mye som 400.000 liter rent vann i året kan gå tapt gjennom en cisterne som renner. Reparer straks eventuelle skader eller kontakt rørlegger for nærmere undersøkelser.

Har du redusert vanntrykk i boligen eller hører du susing i ledningene selv om det ikke brukes noe vann, kan det være indikasjoner på lekkasje på den utvendige stikkledningen. Det kan føre til store vanntap. Mistenker du dette, bør du kontakte driftsavdelingen i kommunen eller et privat firma som kan gjennomføre lekkasjesøking.

Ta av og til en kontroll av vannmåleren når det ikke blir brukt vann, og sjekk om måleren står helt stille. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted.

I dag får vi transportert ut alt husholdningsavløpet til store sentrale renseanlegg, som renser vannet og slipper det ut på et dyp, slik at det ikke vil ende opp på badestrender eller kunne gi opphav til algeoppblomstringer. – Det stilles nødvendige krav til vannkvaliteten før vannet slippes ut på dypet eller brukes i landbruket på jorder, sier forsker Christian Vogelsang ved NIVA. NIVA

Derfor bør du unngå å sløse med vann

Dette er noe av grunnen:

– Avløpsvann fra husholdninger, må transporteres i ledningsnett og renses på avløpsrenseanleggene. Jo mer vann vi bruker, desto mer kjemikalier og energi går med til transport og produksjon av rent drikkevann, forklarer Thomas Breen.

I tillegg vil det brukte vannet kunne påvirke miljøet der det slippes ut. Mikroforurensing, som blant annet skjer som følge av rester av legemidler og personlige pleieprodukter, kan gjøre stor skade, forklarer Vogelsang.

Kan du redusere vanngebyret ditt?

Vannet i springen er ikke gratis. For eksempel vil en dryppende kran som har ett drypp i sekundet, bruke 9 kubikkmeter i året (m³). En rennende kran med cirka 2 millimeter stråle, vil derimot bruke 45 kubikkmeter i året.

Ved lekkasje i toalettet, kan det gå med mellom 100 og 400 kubikkmeter i året. Det kan bli dyrt.

– Det er abonnentene selv som må betale for vannet de bruker. Derfor er det ikke bare en fordel for miljøet, men også for lommeboken at vi ikke sløser med vannet, sier Breen.

Han understreker at muligheten for redusert vanngebyr bare gjelder dersom man har installert vannmåler og blir fakturert i forhold til hva man reelt bruker.