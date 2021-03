Sindre Svines (28) fikk plantedilla i lockdown. Nå har han over 100 grønne planter.

Grønne planter øker trivselen under korona, ifølge ny forskning. Her er en nybegynnerguide til grønne planter.

– Jeg tør ikke å regne på hvor mye penger jeg har brukt på planter det siste året, men det er nok mange tusen, forteller Sindre Svines (28).

På under ett år har han gått fra å være en håndballgutt til å bli plantegutt på Instagram. Det begynte med et par potteplanter i august. Så ballet det på seg. Nå har han over 100 grønne inneplanter. Og 7415 følgere på Instagram.