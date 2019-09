Har pusset opp to hus: Lærte seg å bli handy på Youtube

Med små grep har paret gjort store forandringer i det unike huset.

Det store vinduet på kjøkkenet, satt sammen av mange mindre ruter, var noe av det de falt for ved huset. Jan Inge Haga

Janne Håland

For mindre enn 50 minutter siden

Egentlig hadde de ingen planer om å flytte. Samboerparet var endelig ferdig med å pusse opp et slitt rekkehus i Stavanger, da annonsen for det spesielle huset i nabobyen Sandnes dukket opp på Finn.

– Vi hadde faktisk sett det på nettet en gang før, rundt ett år tidligere. Da var det altfor dyrt, sier Vanessa Øvstetun.

Huset skiller seg ut med sine mange vinduer. Jan Inge Haga

Vanessa Øvstetun og samboeren er ikke redde for å ta i et tak. Jan Inge Haga Huset har mange ulike nivåer . Trappen har blitt malt blå. Jan Inge Haga

Da huset fra 1986 ble lagt ut på markedet for andre gang, var det til en litt rimeligere pris. Øvstetun insisterte på å gå på visning, selv om huset lå i et område de ikke hadde noe forhold til fra før.

– Vi falt for den spennende planløsningen med mange nivåer, lysinnslippet, og utsikt til naturen fra ulike vinkler. Huset skiller seg ut, sier hun.

Fakta Hvem, hva, hvor? Hvem? Vanessa Øvstetun og samboer Victor Saxing Hva? Pusset opp arkitekttegnet hus fra 1986 Hvor? Sandnes

Arkitekten som tegnet huset, bodde der selv. Innvendig var det mye ubehandlet treverk da Øvstetun og samboer Victor Saxing flyttet inn, både rundt karmer og i taket.

– Alt føltes tungt og det var mye tre. Vi ville endre uttrykket litt, og malte nesten alle vindus- og dørkarmer hvite. Det måtte fem strøk til, sier hun.

Ikke bare hvitt

Det har gått med en del bøtter maling til resten av huset også, men de valgte ikke hvitt overalt.

– Alle veggene var hvite fra før, og det føltes litt kaldt, sier Øvstetun.

Skapdørene ble malt. Jan Inge Haga

Også soverommet er blitt grønt, og et sted de kan drømme seg bort til utlandet. Gavlen er laget av gamle bambusmatter. Jan Inge Haga

Kjøkkenveggen og skapfrontene på kjøkkenet ble grønne, en farge som står godt til de teracottafargede flisene på gulvet. Flere andre rom i huset har også fått noen strøk med penselen, og trappen gjennom de tre etasjene er blitt blå.

– Maling er det som gir mest forandring med tanke på hvor lite man legger i det. Så fort man har malt noe, endres romfølelsen, sier Øvstetun.

Lot taket være

Alt skulle likevel ikke males. Taket, som på det meste har en takhøyde på fire meter, fikk være i fred.

– Helt fra starten var vi enige om at vi måtte beholde noe av særpreget, som det ubehandlede taket. Først tenkte vi å slipe det for å få det lysere, men vi er fornøyde sånn det er nå, sier Øvstetun.

Ikke alt ble malt - taket fikk være ubehandlet. Her er hobbyrommet, på en liten hems i huset. Jan Inge Haga

De brukte heller slipemaskin og hvit beis på kjøkkenbenken for å få mer forandring, og satte også inn en peis som binder sammen kjøkkenet og «eldstugan», som svenske Saxing kaller stuen i første etasje.

– Peisen er hjertet i huset. Før var det en bitteliten peis her, som man ikke kunne se flammene gjennom. Vi valgte å bygge den inne heller, slik at flammene kan ses fra begge rom.

Peisen er synlig fra flere rom. Jan Inge Haga

Jan Inge Haga

I «eldstugan» frisker det opp med en kunstig plantevegg fra Ikea, som består av små deler som klipses fast i hverandre og festes til veggen. Jan Inge Haga

Noe de ikke orket å ta seg bryet med, var å fjerne strietapetet fra veggene.

– Det var en liten omveltning fra glatte gipsvegger i det forrige huset, men det ville vært for mye jobb, sier Øvstetun.

Lærte av Youtube

Likevel har de ikke vært skremt av å ta fatt på ting.

– Vi har lært oss å bli handy. To hus måtte til. Youtube lenge leve for det vi ikke kunne. Sinnasnekker’n har også vært til god hjelp, sier Øvstetun.

Lampen over kjøkkenet kom ødelagt i posten, og leverandøren ville ikke ta regningen. Da fikset Victor ledningen selv. Jan Inge Haga

Da paret først bestemte seg for å begynne på nytt og flytte til et nytt hus, var de spesielt glade for beliggenheten. Huset grenser til et friområde, med et stort stinett og flotte fjellturer nesten rett utenfor døren.

– Vi savnet utsikt, og følte også at folk kunne se inn til oss. Her er det perfekt. Vi ser utover fjorden, og det er nesten ikke innsyn. Vinduene som peker ut, gir en følelse av at det er kunstverk med skogsmotiver overalt i huset, sier Øvstetun.

Plantene overlever

Utenfor klukker en liten bekk gjennom boligfeltet, og det er ofte ekorn og et rikt fugleliv i trærne utenfor kjøkkenvinduene.

– Vi pleier å ha faste rådyr i hagen. Rett som det er, er det en gjeng på tre stykker som koser seg utenfor mens vi spiser frokost.

Også inne er det grønt.

– I dette huset overlever alle plantene mine! Plutselig har jeg fått grønne fingre. Det må ha med alt lyset å gjøre, tror Øvstetun.

Skinnsofaen fikk være med i flyttelasset. Puffen er kjøpt på Finn.no. Her er vinduskarmene malt hvite. Jan Inge Haga

Huset har mange sitteplasser og soner. Jan Inge Haga

Huset er dobbelt så stort som det forrige. Det er praktisk når familien kommer på besøk fra Sogndal og Sverige.

– Det er fantastisk! Før måtte gjestene ligge i stua, nå har vi rom til alle.

Ominnreder daglig

Hun elsker forandring, og henter mye inspirasjon fra naturen. Hver dag flytter hun rundt på ting i huset, og flere ganger i uken drar hun på skattejakt i bruktbutikkene i nærmiljøet. Resultatene deler hun gjerne på Instagram-profilen sin, @minvinkel.

– Som regel går jeg etter form, man kan alltids gjøre om på fargen med litt maling. Jeg liker å sette sammen ting i en kombinasjon som ser kul ut. Man kan skape så mye stemning i et rom ved å gjøre små grep, sier Øvstetun.

Plantene trives bedre i det nye, lyse huset. Jan Inge Haga

Helt spontant laget hun for eksempel en sengegavl av gamle bambusmatter til soverommet.

– Ideen var å skape skogfeeling, og et sted vi kunne drømme oss litt til utlandet, sier Øvstetun.

Lei av maling

På en hems over stuen har paret et kombinert hobbyrom og kontor.

– Men der er vi altfor travle til å være, ler hun.

Etter et år i sitt nye hjem, føler de først nå at de har landet litt, og gjort hjemmet til sitt eget.

- Akkurat nå er vi lei av å male! Det tar litt tid å bo seg inn et sted, og det er fortsatt mange ting vi har lyst til å gjøre. Men vi føler vi har fått et unikt hus.

Å overta et arkitekttegnet hus

Overtar man en bolig med tydelige arkitektoniske særpreg, kan det tenkes at man vil gjøre hjemmet mer personlig. Men er det noe man da bør tenke på før man går i gang med oppussingen? Vi spurte fagsjef Camilla Moneta i Norske arkitekters landsforbund.

– Man bør forsøke å forstå hva intensjonene har vært for arkitekten. Ideelt sett bør man bo i huset først for å oppleve kvalitetene før man bestemmer seg for endringer, sier hun.

Å prøve å forstå huset ut fra den tiden det ble tegnet, å tenke over hva som gjør huset spesielt og hva som var nyskapende for sin tid, kan være smart.

– Hvilke egenskaper ved stedet, tomta, naturen, lyset eller utsikten er det huset fremhever? Er det solide materialer som kan brukes videre? Selvsagt må man også sette seg inn i om huset er underlagt noen vernerestriksjoner, sier Moneta.

Men man behøver ikke å la alt være slik arkitekten hadde tenkt det, mener hun.

– Det kommer helt an på standarden og hvilke behov man har, og om det er bevaringsverdige kvaliteter, både av estetisk og historisk karakter, sier arkitekten.

Har man planer om store ombygginger, anbefaler hun å gjøre dem i samråd med dyktige arkitekter og håndverkere. Man kan også gjerne ta kontakt med arkitekten som tegnet boligen for en uforpliktende prat. Selv om det ikke er noen krav til bevaring eller fredning knyttet til bygget, kan det være nyttig å snakke sammen, mener hun.

– Kanskje kan man lære noe om huset og prosessen som er greit å vite, og kanskje kan arkitekten inspirere til å ivareta kvaliteter som ellers ville blitt oversett.