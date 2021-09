Cuba-vibber blant palmer og blomsterflor

– Jeg sliter med Cuba-abstinenser. Heldigvis har jeg hagen og sigarene mine. Det gjør savnet lettere å bære, smiler Geir Holmedal.

Lukten av blomsterflor, klor og sigarer. Lyden av cubansk salsa, latter og to champagneglass som klinkes mot hverandre. I et boblebad blant palmer og bugnende blomster sitter Monika og Geir Holmedal og skåler i champagne. På flaggstangen vaier det cubanske flagget.

Nei, vi befinner oss ikke i Havanna, men i Skadbergveien på Sola.