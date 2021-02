Ukens grønne tips: Bruker du eggetrikset for å sjekke holdbarheten? Det fungerer ikke, mener eksperten.

Disse produktene er gode lenge etter holdbarhetsdatoen. Slik sjekker du om de kan spises.

Hvis man legger egg i et glass vann, kan man sjekke om egget er gammelt. Ikke bruk det trikset, ber matredder Mette Havre. Foto: Synne Hellum Marschhäuser

Eksperten: Matredder Mette Nygård Havre, driver Instagram-kontoen @spisoppmaten med mer enn 80.000 følgere og har skrevet boken Spis opp maten.

Kaster du mat merket «best før»? Her er tipsene for å spise dem lenge etter datoen. Egg er blant varene som er gode lenger enn man skulle tro. Det er mange egg som burde vært spist og ikke kastet, mener matredderen.

Matvarer er enten merket med siste forbruksdag eller best før. Siste forbruksdag er for lettbedervelig mat, som ikke kan selges etter datoen, ifølge Mattilsynet.

Tør ikke spise eggene

Folk er veldig usikre på datomerking, erfarer matredderen. Etter nyttår har hun fått mange bilder fra dumpsterdivere, altså folk som leter etter mat i søppelkasser og containere fra butikker og husholdninger. De har funnet masse egg.

– Eggene er gode selv etter at datoen er passert. De er tross alt merket «best før». Jeg tror heller ikke butikkene selger dem, men egg varer i månedsvis, sier Havre.

Etter press fra Havre merkes flere produkter med «Best før, ofte god etter».

Egg skal oppbevares på maksimum 12 ºC, ifølge Mattilsynet. De bør altså oppbevares i kjøleskapet eller i en kjølig matbod. Da kan de spises i lang tid.

Salmonella er ikke et problem

På grunn av EØS-direktiv kan egg kun datostemples i 28 dager frem i tid. Årsaken er salmonella, et problem vi ikke har i Norge, forklarer Havre. Det er ikke salmonella i hverken norske egg eller kylling, ifølge matforskningsinstituttet Nofima.

– Eggene er nøye kontrollert. Prior har opplyst til meg at man kan spise dem seks måneder etter datomerkingen. Min erfaring er at egg holder seg lenger enn seks måneder hvis de oppbevares imellom to og fire grader, sier Havre.

Dropp eggtesten

Hver gang Havre deler innlegg om egg på Instagram, er det mange som engasjerer seg. Mange av dem snakker om eggtesten.

Man fyller et glass eller bolle med vann og legger i egget. Flyter det, er det for gammelt. Synker det til bunns, er egget helt fint.

Eggtesten er ikke til å stole på, mener Havre. Også Matvett støtter henne. Når egget flyter, er det kanskje luftbobler i det. Det er en risiko for at egget er vondt, men ofte er det bare snakk om ufarlige luftbobler. Testen kan være nyttig i et land med mye salmonella, fordi mengden salmonella øker når eggene blir eldre, ifølge Matvett.

– Man må knekke egget og sjekke selv om det flyter. Lukt på det. Hvis egget er dårlig, vil det ikke være tvil. Lukten er intens, sier Havre.

Mange er engstelige

– Folk er blitt tøffere, men mange har datoskrekk, sier Havre.

For noen er det helt utenkelig å smake på mat etter best før-datoen. Men vi må bli flinkere til å bruke sansene hvis matsvinnet skal gå ned på hjemmebane.

– De er redde for å bli syke. En del jeg snakker med, har kanskje drukket klumpete melk som barn. Men det skal mye til å bli dårlig av mat, sier Havre.

Dette er typiske varer som er gode etter best før-datoen. Ukokt pasta, sukker, tørrvarer og hermetikk. Foto: Synne Hellum Marschhäuser

Noen varer som holder lenge

Melk- og meieriprodukter: Så lenge det oppbevares riktig i kjøleskapet, smaker det fint lenge. Havre har testet tre uker gammel melk og sier den var god. Yoghurt holder lenge, erfarer hun. Cottage cheese holder nesten evig hvis den er i boksen. Det samme med fløte, rømme og kesam.

Sennep, ketchup og lignende sauser: Havre spiste nylig Dijon-sennep som gikk ut i 2017. Det var ingenting galt med den.

Pulvervarer, som suppeposer og kakemiks: Hadde ikke trengt datomerking, mener Havre.

Hermetikk og tørrvarer: Holder i årevis og burde ikke hatt dato, ifølge Havre. Det samme med tørrvarer som sukker, pasta og mel. Men de må oppbevares i lufttett innpakning.

Pepperkakedeig: Havre har spart restene i en tett boks til året etter. Pepperkakene har smakt bra.

Harde oster: Blir stort sett bare bedre og bedre. Noen kjøper ost på tilbud og lagrer dem lenge før de spises.

Knekkebrød: Holder seg også lenge etter dato. Man smaker det fort om de ikke er gode lenger.