Rekordfå boliger for salg: Denne boligen lå usolgt i 14 måneder. Så snudde markedet fullstendig.

– Det er høyt trykk på absolutt alle boliger nå. Fordi det er så lite ute.

Leiligheten på Toppe i Bergen hadde ligget ute for salg i 14 måneder. Det hadde vært folk på visning, men ingen ga bud. Prisantydningen var justert 110.000 kroner under det selgerne kjøpte boligen for. Nå måtte de få solgt.

I begynnelsen av januar prøvde de på nytt. Salget gikk over all forventning. Leiligheten ble solgt godt over prisantydning, forteller megler Olav Fretland i Privatmegleren.