Chris Hovde har 60 planter. Fem grep som kan hjelpe plantene gjennom vinteren

Hvordan tar du best vare på plantene i mørketiden?

Det er ikke nødvendigvis krise hvis plantene henger litt med hodet.

– Mørket påvirker plantene, uten tvil. Du ser hvordan de strekker seg i retning lyset, sier Chris Hovde. Leiligheten hans kan best beskrives som en jungel med kjøkken og bad. Han har blant annet ulike typer monstera, gullranke, coleus, gummifiken, fiolinfiken, banantre og palmer.

– Som barn besøkte jeg gamle damer for å bytte til meg planter. Moren min satt bekymret i bilen, for å passe på at jeg var tilbake innen avtalt tid.