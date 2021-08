Drømmer du om høner i hagen? Slik lykkes du med hobbyhøns.

Raser: Grovt sett kan høner deles opp i følgende kategorier: prydraser, eggraser, kjøttraser, dvergraser og hybridraser. Førstnevnte er avlet for sitt utseende, som for eksempel silkehøns, men er ikke alltid tilpasset et norsk klima.

Eggraser – som Jærhøns og Islandshøns – gir et høyere antall egg pr. uke sammenlignet med kjøttrasene, men du trenger to av dem for en familiemiddag. Eggrasene er også kjent for å være mer skvetne og aggressive sammenlignet med større høneraser.

Kjøttraser (med unntak av amerikanske Brahma) er ikke så vanlig i Norge.

Dvergraser er velvillige rugere som passer fint på mindre plass, men de vanligste hønene på norske småbruk er hybridraser som for eksempel Rhode Island Red, Plymouth Rock, Lys Sussex eller en blanding av alle sammen. Disse rasene er godt rustet for norske vintre, legger rikelig med egg og har et rolig gemytt.

Hønsehus: Et gammelt skur eller en lekestue kan i mange tilfeller bli et fint hønsehus. Blir det mange minusgrader, kan en varmelampe settes opp. Tilbringer de mye tid i hønsehuset, bør du beregne minst én kvadratmeter pr. høne. Om vinteren tilbringer de mer tid innendørs, som kan gjøre det nødvendig å redusere flokkstørrelsen. Høner skaper en del fuktighet, som er fint å motarbeide med god ventilasjon. Underlaget kan være flis, høy, halm eller avispapir. Blandingen av flis og hønsemøkk blir til glimrende kompost. Om de kan komme seg unna hverandre i stressende situasjoner reduserer det “hakking”. Sørg derfor å ha rikelig med gjemmesteder og vaglepinner, både på bakkeplan og i høyden. Hønene lærer seg etter hvert å søke tilflukt fra hauken, men du må sørge for at rovdyr som mår, rev, grevling eller hunder ikke kommer seg inn hønsehuset. Bygg derfor en hevet trapp inn til hønsehuset, eller en luke hvor hønene kan komme seg inn, og som stenges om natten.

Fôr og vann: Går hønene fritt utendørs om sommeren, finner de mye av maten sin selv. Her spiser de frø, insekter, mark, gress, planter og bær. Kjøkkenhagen og blomsterbedet kan lett få seg en støyt om hønene får fri tilgang. Det er greit å sette ut mat til hønene året rundt, men på vinterstid er det spesielt viktig at hønene har konstant tilgang på mat.

Når høner legger egg, trenger de jevnlig påfyll av kalk. Kjøp derfor kalksand, som blandes inn med hønsefôr. Høner tar også imot matrestene dine med glede, og de gir fantastisk kompost til kjøkkenhagen tilbake. Sørg for at restene ikke inneholder store eller harde biter. Unngå også sterkt krydret eller muggen mat, i tillegg til kaffegrut, appelsinskall, bananskall eller hønsekjøtt. En stor beholder med vann er viktig. Vannet bør være oppvarmet om vinteren, så det tar tid før det fryser. Blir det sprengkulde, kan det være nødvendig med en egen varmeplate under vannbeholderen. Om vinteren trenger også hønene 14 timer med lys om dagen for å legge egg. Dette kan forsynes av en helt vanlig lyspære.

Kyllinger og ungdyr: Når du har en hane i flokken, får du kyllinger. Om en høne ønsker å ruge, pass på at de andre hønene i flokken ikke bruker den samme rugekassen til å legge sine egne egg. Pass på at kyllingene som klekkes har regelmessig vann og fôr. Hønemor sørger for å integrere dem i flokken, og passer på dem. Det er ikke vanskelig å finne kyllinger eller høner. Du finner både egg, kyllinger og høner til salg på finn.no eller via genbanken på Hvam. Sistnevnte er trolig det sikreste stedet å kjøpe, da det er vanskelig å skille mellom en ett år gammel og en to år gammel høne. Med tanke på innavl kan det være fordelaktig å kjøpe høner fra ett sted, og haner fra et annet sted.

Haner: Det er flere fordeler med hane i flokken. De reduserer konflikt og hakking, finner mat til hønene og kan i noen tilfeller jage bort rovdyr. De har også noen tydelige ulemper. Blir det flere enn én av dem i samme flokk kan blodige konflikter bryte ut.

Registrering og regler: Hobbyhøns registreres hos Mattilsynet. Dette er kostnadsfritt, og gjøres via et online skjema. Det er også viktig at man følger regelmessig med på endringer i regler og påbud, for eksempel under en periode med fugleinfluensa når det kan bli påkrevd at høner går under tak.

Kilde: Lizas småbruk

Du kan lese mer om hobbyhøns og regler på Mattilsynets nettsider: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/har_du_eller_vil_du_ha_honer_i_hagen.40426