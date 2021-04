Ukens grønne tips: Slik sår du frø i vinduskarmen

Her til lands er den varme årstiden for kort til at vi kan så mange av de vanlige blomstene og grønnsakene ute. Løsningen er å starte inne.

Unge spirer vil ha det kjølig og trenger mye lys. Men de vil ikke ha direkte sol, forklarer eksperten. Foto: Shutterstock / NTB

Ukens tips: I Norge må vi så flere blomster og planter innendørs for å gjøre sesongen lang nok. Det kalles forkultivering. Hvor tidlig vi må så, avhenger av hvor i landet du bor og hvor lang tid planten trenger fra den blir sådd og frem til blomstring eller høsting.

Eksperten: Marianne E. Utengen, gartner ansatt i Det norske hageselskap

Marianne E. Utengen, gartner. Foto: Jens Fremming Anderssen

1. Hvilke planter kan man så inne nå?

– I april og mai kan vi så blomkarse, ringblomst, pyntekorg, blomsterert og solsikke innendørs. Grønnsaker vi sår nå, er squash, drueagurk (det vi sylter og kaller sylteagurk) og mais.

2. Hva er mest populært å så?

– Pyntekorg, eller cosmos som de ofte kalles, er det mange som sår. Blomstererter, solsikker i mange artige farger, og blomkarser i uvanlige farger er også både lette å få til og populære å så selv.

– En plantegruppe som i det siste er blitt populær, er alle typer skjermplanter, som prydgulrot, tannstikke og kongeskjerm. Alle vil ha dem, men de er sjelden å finne som ferdige planter. Paradisspinner er også en plante som vanligvis sås fordi den ikke er å finne for salg.

Tomater er også noe «alle» vil så, forteller Utengen. Grunnen er enkel: utvalget.

– I hagesenteret er det begrenset plass til planter, men frøutvalget virker nesten uendelig. De siste årene er det også kommet mange frøhandlere på nett som har kjempestort utvalg. Et tips er å kjøpe hos norske forhandlere for unngå toll og risiko for spredning av fremmede arter. Det er dessuten billigere å lage mange like planter fra frø, til forskjell fra å kjøpe dem ferdig i hagesenteret.

Pyntekorg 1 av 4 Foto: Marianne E. Utengen

3. Hva slags utstyr trenger man?

– Du trenger ikke mer enn et beger, for eksempel et rømmebeger eller druebeger. De har hull i bunnen og et tett lokk som hindrer fordamping. På den måten fungerer de som et drivhus. Et alternativ er å gå til innkjøp av et lite drivhus. Eventuelt kan du bruke plast, for eksempel en brødpose, til å legge over jorda. I tillegg trenger du jord, frø, merkepinner til å skrive navn på og vann.

4. Hvordan går man frem for å lykkes?

Start med å lese nøye på frøpakkene og følg anvisningene. Her finner du blant annet informasjon om når de forskjellige plantene bør sås.

1. Velg riktig jord:

Det er lurt å bruke såjord. Den er næringsfattig, fri for sykdommer og ugressfrø, og den inneholder sand som drenerer vannet. Det er ideelt for at spiren skal vokse godt. Klapp jorden forsiktig slik at den blir plan. Det hindrer at frøene samler seg i ujevnheter eller groper og at alle frøene spirer på samme sted.

2. Vann:

Vann jorda forsiktig før du sår. Vanner du til slutt, vil frøene skylles vekk. Frø trenger akkurat passe mengde fuktighet for å spire. De skal ikke bli for fuktige, men hvis frøene tørker ut mens de spirer, dør de.

3. Så frø:

Så frøene så jevnt som mulig med litt avstand. Husk at hvert frø blir én plante. Dekk frøene med litt jord (noen frø skal ikke dekkes, dette står på frøpakken). Vi sår like dypt som diameteren på frøet.

4. Dekk til:

Dekk pottene med plast, eller sett pottene i et minidrivhus mens de spirer, så unngår du å måtte vanne under spiringen. Sett pottene med frø på et varmt sted, cirka 20–25 grader, inntil de spirer. Gjerne på et gulv med varmekabler.

5. Følg med:

Så snart frøene har spiret, må de ha lys. Sår du tidlig på året, må småplantene ha tilleggslys i form av lysstoffrør eller plantelys. Først i april er lyset ute så sterkt at plantene får god vekst. For lite lys i kombinasjon med høy temperatur, resulterer i lange planter.

6. Pott om:

Når frøplantene har fått ett til to par varige blad (de første bladene som kommer etter spiring kalles frøblader, de neste heter varige blad), kan de pottes om. Plant hver enkelt plante i egen potte med næringsrik og ny jord. Etter hvert som plantene vokser, trenger de mer plass. Pott plantene i større potter og med mer jord ved behov. Det vil gjøre det lettere å vanne og tilføre næring.

Du trenger ikke stort mer enn et beger, jord, frø og vann for å så blomster og planter innendørs. Foto: Monica Strømdahl

5. Hva er den vanligste utfordringen?

– Mange sliter med at plantene blir lange når de står i vinduskarmen, og plutselig velter de. Dette handler vanligvis ikke om vann eller næring, som de fleste tror, men om samspillet mellom lys og temperatur. Unge spirer vil ha det litt kjølig (rundt 17–18 grader) og trenger mye lys. Men de vil ikke ha direkte sol.

6. Hvordan vet man at planten er klar for å settes utendørs, og hvordan gjør man det?

– Det første du må gjøre, er å følge med på temperaturen. De færreste plantene vi dyrker inne, tåler frost. Det skal ikke mer til enn én frostnatt før plantene blir ødelagte, så det er dumt å plante ute for tidlig. De fleste steder har en dato for når det er vanlig å plante utendørs. Spør en erfaren nabo. I Oslo-området planter vi ofte ut litt til 17. mai, men som mange vet, er det ingen garanti for været da, så begrens deg.

– Det neste du må gjøre, er å akklimatisere plantene. De må rett og slett tilvennes utelivet gradvis. De er ikke vant til skarp sol, lave temperaturer eller vind og kan bli ødelagte av å bli eksponert for dette for tidlig. Begynn derfor med å sette plantene i skyggen på et lunt sted. La plantene stå ute om dagen, og ta dem inn om natten. For hver dag som går, utvides utetiden for plantene. I løpet av en uke eller to, er plantene tilvendt utelivet og kan trygt plantes i potter og bed. Dette til forskjell fra plantene fra hagesentrene som er ferdig herdet når vi kjøper dem.