Ett nyttårsforsett er viktigere enn de andre, mener eksperten. Men det krever litt mot.

Syv grønne nyttårsforsetter du kan vurdere å innføre for 2021.

– Folk må tørre å snakke med venner og familie om klima og natur. Det er det viktigste nyttårsforsettet, mener Maren Esmark i Naturvernforbundet. Foto: Gorm Kallestad

Eksperten: Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet

Vi har samlet sammen nyttårsforsetter som gir et grønnere liv. Les, tenk og lag din egen vri.

1. Snakk om det

– Dette punktet er det aller viktigste, mener vi. Folk må tørre å snakke med venner og familie om klima og natur. Det er stortingsvalg til høsten, og det er avgjørende for miljøpolitikken fremover. Partiene som tør å løfte klima og natur må bli størst, sier Esmark.

Hun understreker at det finnes alternativer på både høyre- og venstresiden.

– Det er en bøyg for mange å snakke om engasjementet sitt. Man må være klar for en diskusjon. Kanskje kjenner man noen som hater bompenger, noen som driver med hytteutbygging eller noen som ikke er så opptatt av artsmangfold.

Jo flere som fronter miljø, desto viktigere blir det i debatten fremover, mener Esmark.

Tør du sykle om vinteren? Kanskje med piggdekk. Foto: Paal Audestad

2. Sykle om vinteren

Et nyttårsforsett kan være å teste vintersykling, foreslår Esmark. Man kan låne en sykkel med piggdekk og prøve først. For eksempel Oslo kommune har en støtteordning for piggdekk til sykkel.

Da velger man sjeldnere bilen og gir fra seg plassen på bussen.

Fakta CO2-utslipp fra klær og sofa Klær: For ett kilo nye klær regner Naturvernforbundet med at det går i snitt: Cirka 10.000 liter vann for en kilo bomull

3 kilo kjemikalier

28 kilo CO2 Det største utslippet skjer uten tvil under bearbeidelsen av plagget (farging og etterbehandling). Ett kilo klær er en bukse og en genser, for eksempel. Det er store forskjeller i produksjonsmetoder, og det finnes ulike tall på dette. Kilde: Naturvernforbundet/Mistra future fashion. Sofa: Produksjonen av sofa kan gi så mye som 90 kilo CO2-ekvivalenter. Det gjør sofaen til det møbelet som forårsaker aller størst utslipp av klimagasser, og det skyldes i hovedsak stål og skumplast, ifølge Fira.co.uk. Les mer

3. Reparer noe

Hva har jeg liggende hjemme som bør fikses? Er det en bukse som trenger lapping? Eller kan du levere en sekk eller veske til reparasjon? Ha som mål å fikse noe for eksempel en gang i kvartalet eller et par ting i måneden, foreslår Esmark.

Ikke glem lokale reparatører av mobiltelefoner, sko, klær og lignende.

Husk også å reklamere på elektronikk som har gått i stykker, anbefaler hun.

– Ikke si til butikken at du vil ha ny, men få den reparert. Reklamerer du ikke, får heller ikke butikken vite at produktet ikke fungerer og går fort i stykker, sier Esmark.

4. Pannekaker, grøt eller tomatsuppe

– Spis kjøttmiddag bare to ganger i uken. Mange vanlige retter er vegetariske, som pannekaker, tomatsuppe og risengrynsgrøt, sier Esmark.

– De som ikke har begynt med kjøttfri mandag, kan jo begynne med det. Det viktigste er å unngå svin, okse og kylling den dagen. Pasta, pizza, fiskeboller, fiskekaker og fiskepinner er alternativer om man synes tanken er fremmed, legger hun til.

Mange supper er vegetariske, for eksempel tomatsuppe. Foto: Dan P. Neegaard

Tomatsuppe passer dessuten bra med pannekaker. Foto: Arash A Nejad

5. Skal du fly?

Et nyttårsforsett kan være å unngå flyturer, mener Esmark.

– Det er litt enklere nå enn ellers. Kanskje er målet kun en flytur i året for noen. Man bør aktivt forsøke å velge toget.

6. Ikke kjøpe alt nytt

– Vurder kjøpefri eller shoppestopp en lang eller kortere periode, sier Esmark.

Vurder også oppussingsbehovet, som mange opplever etter mye tid i eget hjem, påpeker hun.

– Mange er mye mer hjemme, og da våkner oppussingsbehovet. Et nyttårsforsett kan være å oppgradere med brukt. Nye møbler gir et vanvittig miljøavtrykk.

Kan du unngå å kjøpe mat du ikke får spist opp? Foto: Sara Johannessen Meek / SCANPIX

7. Selg eller gi bort, ikke kast

Ha som mål å gi bort eller gjenbruke det du ikke trenger, anbefaler Esmark. Legg ut på Finn, lokale Facebook-grupper eller salgsapper for brukte ting.

– Jo lenger en ting kan leve, desto bedre er det for miljøet.

Her er noen nyttårsforsetter fra 2020, fra Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet), Gaute Eiterjord (Natur og Ungdom) og Anja Bakken Riise (Framtiden i våre hender):

Det går an å leie. Både klær og bil.

Ikke kjøp mat du ikke vet om du får spist opp.

Mange retter smaker like godt uten kjøtt. Prøv for eksempel vegetarlasagne eller taco med bønneblanding i stedet for kjøttdeig.

Sjekk hvor maten er produsert, og prøv å finn norske og lokale produkter. Da støtter du lokal matproduksjon og unngår mat som er blitt fraktet langt med store utslipp.

Gi en fin opplevelse i bursdagsgave til den som «har alt». Hva med skogstur, skitur, teater eller kino?