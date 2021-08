Kråkeslottet som ble supersmart

Teknologi skal redde verden, mener Tommy Hagenes. At datteren fikk navn etter en programmeringsfeil, får så være.

Huset ved Veivågen i Hetlevik er litt av et lappeteppe, opprinnelig bygget på 1950-tallet og utbygget på 1990-tallet.

Paal Kvamme

Jan M. Lillebø (foto)

– Fjortenhundreogtrettién, sier han.

– Du har fjortenhundreogtrettién sensorer i huset?

– Ja. Hvis du teller med vindusvaskeroboten som vi har testet i dag, blir det 1432, sier Tommy Hagenes (33).

– Hvordan vet du nøyaktig antall?

– Jeg er litt gal professor, og har et Excel-ark med alle sensorene. Der fører jeg statistikk over hvor stabil sensoren er, om batteritiden er som lovet og så videre. Det handler om å bygge kompetanse, om jeg kan anbefale den til svigermor. Først da er en sensor god nok.

På hjemmekontoret tester Tommy Hagenes sensorer og lager podkast. På skjermene ser vi 3D-skanninger av båt og kaiområdet.

Sommerkvelden på Hetlevik er ennå ung. I et hvitmalt kråkeslott helt i sjøkanten bor Tommy sammen med Therese (29) og trekløveret Linnea (7), Leonora (4) og Lea (5 måneder).

Det er et lappeteppe av et hus, litt fra 1950-tallet og delvis fra 1990-tallet, et paradis for dem som elsker kronglete løsninger, trange passasjer og ulike gulvnivåer.

Og for dem som elsker sensorer.

I dag er det en vindusvaskerobot som skal testes på hjemmelaboratoriet. Vakuum sørger for at den ikke faller ned mens den vasker vinduene.

– Bare i stuen har jeg 30–40 sensorer som måler temperatur, sier han.

Alle låser er smarte, uten fysiske nøkler. De har små GPS-trackere i barnevognen, frostsensor på utekranen, sensorer på samtlige dører og vinduer.

– Klokken 21.00 sjekkes det at alle dører og vinduer er lukket. Om natten går huset i innbruddsmodus. Alle lys og høyttalere blir en del av dette. Jeg kan få alle utelysene til å blinke, og skrike “kom dere ut!” gjennom høyttalerne på full guffe, sier Hagenes.

Han fisker frem noen tommelneglstore, spillbrikkestore hvite gjenstander.

– Disse er fra Disruptive Technologies, og kanskje de mest sexy sensorene som finnes, sier han oppglødd.

– De måler temperatur eller vann eller trykk, sender data trådløst og har 15 års levetid – lenger enn kjøkkenet ditt. Hele installasjonsprosessen er at du berører den.

– Disruptive Technologies har de mest sexy sensorene, synes Tommy Hagenes.

Her må det nevnes at dippeduttene ikke bare er en hobby. Tommy Hagenes er gründer av rådgivingsselskapet Energy Control, som gjør dumme næringsbygg smarte, og innovasjonshuben Proptech Bergen. Kongstanken er at eldre næringsbygg ved hjelp av ny, trådløs teknologi skal bli miljøvennlige, få tipp topp innemiljø og spare gårdeiere for enorme summer. Slik kan man også slippe å rive eldre bygg for å bygge nye, noe som er en betydelig miljøbelastning.

– 90 prosent av næringsbygg er dumme, og bruker enormt mye energi, sier Hagenes.

Han mener at energiforbruket i et næringsbygg med enkle grep kan reduseres med inntil 40 prosent.

Med smart teknologi vil ulike sensorer overvåke byggmassen, justere varme og ventilasjon etter når og hvor mange som ankommer lokalene. Sensorene teller hvor mange som er i et møterom, og justerer inneklimaet tilsvarende. Selskapet hans har utviklet teknologi som gjør at ulike sensorer fra hele verden snakker sammen.

– Så langt har vi installert smart teknologi i fem millioner kvadratmeter med næringsbygg, sier 33-åringen.

Men nå er det et gammelt trehus på Askøy det handler om. Og ingen skal påstå at Tommy Hagenes ikke tar med seg jobben hjem.

Sensoren fra norske Airthings måler om inneklimaet er tipp topp. Hvis ikke får familien beskjed.

På ene stueveggen henger en inneklimasensor fra norske Airthings, som overvåker radonnivå, temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, CO₂-nivå og avgasser – alt du trenger for å vite om inneklimaet er godt.

Vaskemaskinen har en vibrasjonssensor som sender sms når klesvasken er ferdig. LED-lysene i taket kan skifte farge etter stemning eller tid på døgnet – på nyttårsaften lager lyspærene sitt eget fargesprakende raketthimmelshow.

Den solcelledrevete sensoren over peisen registrerer når det fyres og temperaturen overstiger 35 varmegrader, da slår annen oppvarming i huset seg av. I kontorstolen på hjemmekontoret skjønner sensorer når han setter seg, og øker varmen på kontoret. Ungene får ungene liv i tv-en ved å si “hei Google, sett på “Vennebyen””.

– Når en fireåring klarer å slå på favorittprogrammet på Netflix, da er det intuitivt, sier Tommy.

Linnea (7) trives i indianerteltet, i hvert fall så lenge det er internett der.

Klokken 18.30 høres et pling, og en googlerøst sier “pussetid”. Linnea (7) og Leonora (4) har på ingen måte lyst til å legge seg på slik en fin kveld, det er jo 19,2 grader i skyggen og vindstyrke på bare 0,8 sekundmeter. Det vet vi på grunn av husets værstasjon, som deler data med hele verden – og gir beskjed hvis det begynner å regne og takvinduene må lukkes.

14 år gammel konstruerte Tommy sin første klappebryter, den typen som slår av og på lyset når man klapper i hendene. Siden har elektronikken ført ham ut på en lang og kronglete utdanning. På hjemmekontorveggen henger fagbrevene som viser at han er både serviceelektroniker og automatiker. I tillegg til utdanning innen ledelse, økonomi og innovasjoner er han også sertifisert takstingeniør, det siste for å få en dypere forståelse for hvordan bygg er konstruert og fungerer.

– Det er en rød tråd her. Som serviceelektroniker var jeg nerden som loddet sensorene. Automatikeren var nerden i meg som lærte å programmere.

Man kan hevde at det var teknologi som første Therese og Tommy sammen. De møttes på et vorspiel, der eneste ledige sitteplass var ved siden av en fyr som satt og fiklet med mobilen.

– Tommy hadde nettopp programmert huset. Han var såå stolt over å kunne slå av og på lyset hjemmefra. Jeg syntes det var kjempeinteressant, sier Therese, tre unger og en enebolig senere.

“Velkommen til Tommy Hagenes og Brutus sin mancave”, sier googlestemmen idet vi entrer kinorommet. Belysningen endrer seg etter fargene i filmen eller spillet.

Ofte kommer Therese med ideen, og Tommy utfører. Da Linnea pleide å våkne grytidlig, kom hjemmesnekret teknologi til unnsetning.

– Det er ikke lett for en to-treåring å vite om det er natt eller dag. Vi laget en lampe som lyste rødt, gult eller grønt, sier han.

Var lyset rødt, skulle Linnea sove videre. Ved gult lys var det like før, og grønt lys betydde at nå var det greit å stå opp.

– Tenk på barn som f.eks. har Asperger, og trenger rutiner i livet. Tenk hvor mye teknologi kan hjelpe dem, eller hvor mye stemmestyring kan hjelpe funksjonshemmede. Forresten mener Google av autentisering av stemmen kommer til å bli noe av det sikreste innen identifisering, sier han.

Da mellomste prinsesse var på vei, var det på tide å klargjøre barnerommet. Mens Therese tenkte på seng og farger og slike ting, rigget Tommy overvåking av luftkvalitet og gudene vet hva.

– Therese skulle velge navnet, og jeg var sikker på at hun hadde sagt Leonora. Da jeg programmerte barnerommet, skrev jeg “Leonora” inn i kildekodene sikkert tusen ganger, sier han.

Da mor fortalte at babyen skulle hete Louise, var det ingen vei tilbake – jentungen fikk navn etter fars feilkoding.

Det er ikke mangel på tv-skjermer i huset. Her sjekker Linnea (7) det smarte drivhuset.

I bunn ligger en klimabevissthet, et ønske om å forandre verden.

– For meg er det gøy, men teknologi er også det som skal til for at vi klarer en bærekraftig omstilling. Det er teknologi som gjør at vi klarer å gjenbruke ting, at vi får til sirkulær økonomi og delingsøkonomi, sier han.

Utfordringen er at strøm i Norge har vært billig.

– Med smart energistyring sparer du enormt mye, målt i prosenter. Men hvis oppvarming koster en hundrelapp i måneden, så bryr du deg ikke om å spare 25 kroner – ikke hvis du må investere 1000 kroner for å spare det lille beløpet.

Om noen vet hvor fjernkontrollen til den 78 tommer store tv-en er, vites ikke. Familien velger programmer utelukkende med talestyring.

Da korona inntok Norge, fikk Hagenes elektrosjokk.

– Dagen etter at landet stengte ned, sjekker jeg strømforbruket i Norge. Sikkert 90 prosent av landets kontorer sto tomme, alle barnehager og skoler var stengt. Gjett hvor mye strøm vi sparte de neste dagene? Null. Vi merket ikke på strømbruken at Norge var stengt ned. Bedrifter var i krise og måtte permittere ansatte, likevel tenkte de ikke at “hei, her kan vi spare 20.000-30.000 kroner dagen”, sier han.

– Det var en tung erkjennelse om at næringsbyggene våre bruker teknologi fra 1983. Veldig mange bygg har ikke fjernstyring. Man må fysisk dra dit for gjøre noe. Og nå var det mange som ikke fikk komme inn i byggene, sier han.

– I utlandet er folk flinke til å slå av lyset når de forlater et rom. Mine besteforeldre var også bevisste. Men vi sløser energi, hver dag, i alle byggene våre, sier han.

Smart teknologi koster, men det gjør også at vi kan slippe store investeringer.

– Ta noe så enkelt som et borettslag, der alle skal lade bilene sine. Med enkel hyllevare som finnes i dag, kan dette løses uten å bytte strømnettet, ved at bilene lastutkobler hverandre. Et køsystem, rett og slett.

Lurer du på om alt er vel hjemme, kan robotstøvsugeren kjøre rundt og filme for deg.

Han trenger ikke engang være våken for å glede seg over teknologien. Hver natt måler smartklokken hans lydnivå, snorking og søvnkvalitet. Om morgenen blir Tommy vekket av smarte lyspærer som skaper en falsk soloppgang ved å gradvis øker dagslysfølelsen. To minutter før far ramler ut av bingen, åpnes persiennene automatisk. Samtidig strømmer rolig musikk og nyheter ut av høyttalerne, og flyttes til badet når han beveger seg i den retningen. Da har smartklokken allerede oppfattet at Tommy har tatt dagens første skritt, og kaffemaskinen startes automatisk.

– Det løser et problem. Jeg er ubrukelig om morgenen før jeg har fått i meg kaffe.

Etternavnet til tross, ekteparet Hagenes er ikke velsignet med grønne fingre.

– Vi har brune fingre, sier Therese.

Før pleide hun å kjøpe nye planter etter de forrige visnet. Så puttet ektemannen sensorer i blomsterpottene. Disse kommuniserer via bluetooth, har batteritid på 2,5 år og sjekker ståa hver femte minutt. Via en database sjekkes det hvordan planten trives best, om den trenger mer eller mindre lys, gjødsel eller vann. Vet du ikke hvilken plante det er, kan du ta et bilde og kunstig intelligens vil gjenkjenne arten.

“Noen står utenfor inngangsparty” sier mannen inne skjermen når dørklokken ringer; han er østlending og vet ikke forskjell på parti og party.

På kjøkkenbenken står enda et stykke grønn teknologi. Et alt-i-ett-miniatyrdrivhus der man planter ferdige kapsler med urter og planter, så reguleres lys, vann og gjødsel automatisk. Trengs det mer vann, gir appen beskjed.

På kjøkkenet står en liten Google-skjerm der man kan se på tv, finne oppskrifter – eller se hvem som ringer på ytterdøren.

– Vi har bevisst unngått kamera inne, eller noe som tar opp lyd. Det er godt med alenetid, sier han.

Skulle familien være på butikken eller Bahamas, så kan det likevel bli råd med levende bilder. Roboten som snart skal komme remjende ut fra under sofaen, kan ikke bare støvsuge og våtmoppe gulvet. Via appen kan Tommy kjøre rundt og filme med støvsugerens innebygde videokamera. Slik kan man sjekke om alt er ok, slippe tvil om de husket å slå av komfyren, eller filme og snakke til eventuelle – og sikkert sjokkerte – inntrengere.

Lea (5 måneder) er husets eneste teknologiskeptiker.

At smart teknologi kan være farlig, har minst én gnager fått føle på pelsen. En vanlig gnagerfelle kan fint utstyres med en klappsensor, som sender melding når fellen har klappet sammen. At rotten på loftet deres unngikk fellene, var en perfekt utfordring.

– Jeg kjøpte noen trådløse, bevegelsesstyrte 4K-kamera. De gjenkjenner dyr, og har batterikapasitet på fire måneder. Da kunne vi se på skjermen hvor Rottleif gikk, og satte opp en felle i traseen hans, sier han fornøyd.

Klask, så hadde teknologi løst enda et problem.

Selv badestampen på kaien er på nett. Den flytende plastdingsen som plasker i vannskorpen fungerer ikke bare som badeleke for småtrollene. Den wifi-tilknyttede testeren har også full kontroll på vannkvalitet, temperatur og pH-verdi.

– I bruksanvisningen står det at vi skal bruke et halvt kilo klor i uken. Det er jo bare tull. Mengden klor avhenger av hvor mye du bruker det, vannkvalitet og mye annet. Denne gjør at vi bruker mindre kjemikalier. Det er billigere, forlenger levetiden på elektronikken og er mindre skadelig for kroppene våre.

Selv robåten og cabincruiseren har fått sensorer. Robåten lenser seg selv, mens det i storbåten handler om å kontrollere fukt og frost. Kapteinen har også laget en sensorløsning som sjekker at båtkalesjen er på.

– Den har jeg ikke helt har fått til å virke. Hvis du kjører fort, blåser sensoren på sjøen. Så et eller annet sted på havbunnen ligger en sensor.

Flytedingsen i badestampen er både badeleke og Leonore, og gir essensiell informasjon til Tommy og Therese.

Garasjeporten styres med en app, som er kjekt hvis det kommer en pakke og ingen er hjemme. Men prosjektet der kameraet i garasjeporten skulle gjenkjenne skiltnummeret og åpne seg automatisk, er lagt på is.

– Det ble for lett å hacke. Det var jo bare å tegne et skilt og stikke det foran kameraet, så ville porten åpnes, sier han.

Bare i campingvognen er det over 400 sensorer. Blant annet inneklima, røykvarsling og fuktmåling, for å unngå muggsopp. På toalettet varsler en sensor hvis en pakning begynner å lekke.

– Mobilen din piper vel kontinuerlig?

– Ja.

– Hvor mange apper har du?

– Der er et problem med smarte hjem, sukker han.

– Hvis du vil ha smarte lyspærer, har disse egen app. Skal du ha smart ovn, har den egen app. Her hjemme har jeg nok passert 100 apper. Men jeg har en liten boks som samler alle disse. Noe har jeg utviklet selv, og det er åpent og tilgjengelig for alle. Det er kanskje et litt hippieaktig redd-verden-opplegg. Men kan det løser et lite problem for folk, og hvis flere tenker slik, så er det positivt.

Å ha sensorer overalt har også ulemper.

– Jeg skiftet batterier for en måned siden. Da jeg passerte 100 batteriskift, tenkte jeg at jeg kanskje bør kvitte meg med noen.

– Du kommer vel bare til å få enda flere?

– Ja. Hver eneste komponent vi tar inn i husene våre heretter vil være smart, fordi vi trenger det. Potensialet er kjempestort.

– Folk som synes det kjipt å stå opp bør prøve en falsk soloppgang, sier Tommy Hagenes. Hver morgen blir han vekket av smarte lyspærer som gradvis gir mer lys.

Fra nyttår får strømselskapene frihet til å sette variabel nettleie. Det kan betyr at nettleien vil skyte i været når landet bruker mye strøm samtidig. Når nasjonen dusjer om morgenen, og varmtvannsberederne jobber på spreng. Når folk kommer hjem, setter elbilen på lading og lager middag. Tommy tror at dette blir en kostbar oppvåkning for mange, men også at folk vil begynne å se potensialet i smart energibruk.

– Varmtvannsberederen din må ikke gå på akkurat idet du er ferdig å dusje om morgenen. Den kan trygt vente noen timer. Jeg er helt sikker på at dumme varmtvannstanker blir ulovlig om noen år.

– Du har kanskje gjort noe med din?

Mørke øyenbryn skvetter i været.

– Selvfølgelig, sier han, før gladnerden dukker opp igjen:

– Therese dusjer i glovarmt vann, men er veldig kjapp. Jeg bruker lengre tid, men kjøligere vann. Hun mente at jeg brukte mer energi enn henne. Det er lett å måle sånt. Jeg fant ut at hennes dusjer kostet 72 øre mer enn mine, humrer han.

– Og hvor mye har teknologien redusert strømbruken her i huset?

– Oppvarmingen alene er redusert med 32 prosent. Det er ganske mye, sier han.

Heller ikke oppvarmingen av huset skjer på gammeldags vis.

I naustet står en av flere datarigger. Prosessorkraften selger ham, og varmen som utvikles gjør at det er 18 grader i naustet året rundt.

I naust, garasje og flere steder i huset står det utplassert datakraftverk, som summer døgnet rundt. De såkalte mining-riggene leverer datakraft til betalende kunder verden over.

– For hver krone riggene bruker i strøm, får jeg inntil fire kroner betalt, sier Tommy.

Inntektene, som han får i kryptovaluta og beskattes, dekker det meste av strømregningen. Selve gulroten er at prosessorene utvikler mye varme.

– De står for 100 prosent av oppvarmingen i huset, bortsett fra når det er mye minusgrader. Da bruker vi peisen i tillegg.

Da har han regnet inn at inntektene dekker varmekabler på bad, bruk av tv-skjermer og annet som går på strøm. Om natten går prosessorene på 20 prosents effekt, slik at strømforbruket senkes.

Leonora fjernstyrer roboten fra etasjesengen. Hvis bare elbilene hadde like evigvarende batteri som barneleker ...

– Hvor utbredt er dette?

– Svært uvanlig. Jeg har ikke møtt andre som gjør det samme. Men jeg har tro på dette. Det brukes kun grønn energi. Tanken på å gjøre noe fornuftig med varmen, trigger meg.

Likevel vil han ikke anbefale det til andre. Komponentene koster flesk, og det hele er risikabelt: Strømprisen svinger voldsomt, det samme gjør verdien på kryptovaluta.

– Hender det at du savner analoge gleder?

– Ja. Jeg har en drøm om å lage et Faraday-bur, et rom der det ikke er dekning for mobil eller nett, der du er helt offline og kreativ. Det var målet med kinorommet også. Men det dukket opp så mye gøy, sier Tommy Hagenes.

Foreløpig er det andre planer som må prioriteres.

– Om ett år tenker jeg at vi har solceller på taket, og har kuttet forbindelsen til strømnettet, sier han entusiastisk.

– Jeg har bare ikke fått Therese med på det ennå.

Robåten fikk Tommy Hagenes gratis av en nabo som ikke orket mer øsing. – Jeg kjøpte en pumpe til 199 kroner og et smartrelé til 299 kroner, og knyttet det til værstasjonen. Pumpen starter når det har regnet mer enn fem millimeter, sier han.