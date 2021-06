Her bor de i byen på landet: – Å kunne trekke seg tilbake setter vi begge pris på

På Solbakk, svevande mellom fjord og himmel, har Elin Haga og Ketil Barkved bygd huset dei skal bli gamle i.

Her bur dei i Ryfylke med ein fot i byen. Elin Haga og Ketil Barkved bur rundt 110 meter over Ryfast-anlegget. Når ein kjem inn i stova deira, får ein ei kjensle av å sveva over sjøen.

Og Solbakk lever opp til namnet sitt. Lyset gneistrar gjennom allrommet. Sjølv om det berre er februar, gir sola alt ein god lunk inne. For at det ikkje skal bli eit drivhus om sommaren, har vindauga innebygd solskjerming. Huset blir elles varma opp av vassboren varme.