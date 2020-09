Ukens grønne tips: Pakke ned klær for vinteren? Unngå dette!

Seks tips for å ta vare på klærne dine.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Dropp søppelsekken. Klærne skal helst pakkes i tekstil eller papp. Foto: Synne Hellum Marschhäuser

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Ingun Grimstad Klepp. Forsker ved SIFO og Oslo Met. Aktuell med boken Lettkledd. Velkledd med lite miljøbelastning sammen med Tone Skårdal Tobiasson.

Snart er det på tide å pakke sammen sommertøyet. Hvordan skal det lagres? Hvordan kan du unngå møllspiste klær? Klepp har svarene. Hun er opptatt av at klærne skal tas vare på. Hvis de oppbevares riktig, varer de lenger.

Ingun Grimstad Klepp Foto: Eivind Rohne

1. Fjern flekker, lommerusk og ting som kan ruste

Vær nøye før du legger bort tøyet, anbefaler Klepp:

Tøm alt som er i plaggets lommer.

Sørg for at tøyet er rent. Flekker bør tas så fort som mulig.

Ta bort ting som kan ruste eller skade plagget. For eksempel pins.

Tøyet bør være helt tørt når den pakkes ned. Pakk gjerne ned en dag det er tørt ute også.

2. Unngå kjelleren

Kan du unngå å oppbevare klær i kjelleren? Fukten kan ødelegge klærne, forteller Klepp. Kjellerlukten er dessuten umulig å få bort.

Man kan bruke råkjelleren, men da må man passe på luftfuktigheten, ifølge Roy Nilsen, daglig leder i Anticimex forsikring. Organisk materiale kan begynne å mugne, spesielt om fukten overstiger 70 prosent. Mugglukt er en slags gass, forklarer Nilsen, og mugglukten er identisk med den såkalte kjeller-lukten.

Setter du på varme, gjør du vondt verre i en fuktig kjeller, ifølge Nilsen. For da trives muggen. Ventilasjon er nøkkelen.

Når man øker temperaturen, reduseres den relative fuktigheten i luften. Det er positivt, men da må den fuktige luften ventileres ut, forklarer Nilsen. Derfor kan også varme med god ventilasjon hjelpe på fukten i kjelleren.

Les også Ukens grønne tips: Det er særlig to grunner til å tørke klærne ute

Plast puster ikke. Eksperten anbefaler papp eller tekstiler. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

3. Ikke pakk klærne i plast

Fuktig blir det også om man pakker klærne i plast, ifølge Klepp.

– Mange tenker nok at det er sikkert å pakke i plast, men plast puster ikke, sier Klepp.

Bruk heller papp eller stoff, for eksempel stoffposer eller utslitte dynetrekk. Man kan også lage stoffpose av et gammelt dynetrekk eller et laken, foreslår Klepp.

4. Heng tøyet høyt

Hvis man må lagre i kjelleren, bør gulvet unngås, ifølge Klepp. I taket er det varmere og tørrere, og det er sjelden oversvømmelser stiger over meteren, forklarer hun.

For eksempel kan man henge klærne i sekker av sengetøy med kroker i taket.

Jakker eller kjoler kan gjerne pakkes inn i et gammelt laken, for eksempel. Som beskyttelse mot støv og dyr. Foto: Synne Hellum Marschhäuser

5. Henge opp tunge kjoler? Helst ikke

Hvis man har gode skap, er det et fint sted å henge kjoler og jakker, ifølge Klepp. Men da bør plaggene henge på ordentlige hengere, mener hun.

– Tunge klær som kjoler, bunader, silkekjoler med tynne stropper og slikt, bør ikke henge på skuldrene. Da drar du skuldrene. De bør henge fra livet, så både skjørtet og overdelen henger ned, sier Klepp.

Klær kan dras i stykker, forklarer hun. Meningen er at de skal hvile på hengeren. En tykk skinnjakke vil for eksempel tåle hengeren bra.

– Pakk klærne inn hvis de kan bli støvete. Man kan henge et laken over kleshengeren. Egne tekstiler og poser trenger man ikke kjøpe, sier Klepp.

Les også Fire vaskerom til inspirasjon: – Vaskerom viser at man har god plass og indirekte god råd

Tåler kjolen eller jakken egentlig kleshengeren? En del kjoler bør henges opp på midten. Foto: Synne Hellum Marschhäuser

6. Møll, pelsbiller og mus

Det er ikke så lett å beskytte seg mot møll, pelsbiller og lignende insekter, ifølge Klepp.

– Permanent behandling av tekstiler for å unngå møll er blitt forbudt. Det har gitt mer møll og pelsbiller, sier hun.

Klepp har hverken testet gift eller kjerringråd, men har noen råd:

Å fjerne flekker, spesielt matflekker, hjelper på. Det gjelder særlig matflekker på ull og pels.

Ikke la ting ligge i fred og ro i årevis. Rist og tørk støv. Møll trives godt uforstyrret.

Det vil hjelpe at ting henger opp fra gulvet. For museangrep er også en mulighet.