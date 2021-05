Paret fikk oppfylt ønsket om havutsikt og hage i et gammelt industrilokale i Oslo

Da Christian Berg og Kjell Johansson kjøpte et gammelt industrilokale for å etablere verksteder og innrede to leiligheter, ante de ikke at en av Norges fremste arkitekter hadde tegnet bygget.

Kjell Johansson jobbet og bodde lenge i Stavanger. Da han flyttet tilbake til Oslo, gikk han ofte rundt for å se hvor han ville bo og jobbe. Det gikk ikke lang tid før han oppdaget et industribygg fra 1937 på Rodeløkka, øst i byen.

– Jeg var ikke bare på jakt etter et sted å bo, men også et sted til litografiverkstedet mitt. Min bror hadde også en bedrift, og vi så det økonomiske i å kjøpe et industrilokale i stedet for å leie, forteller Johansson.