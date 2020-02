Ukens grønne tips: Vær obs på disse stoffene i sminke og kremer

Vær obs på disse stoffene, anbefaler Framtiden i våre hender.

Publisert Publisert Nå nettopp

Hva inneholder sminken din? Noen stoffer er skadelige både for mennesker, dyr og miljø. Foto: Stein J. Bjørge

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Anja Bakken Riise

Jobber som: Daglig leder i Framtiden i våre hender

Anja Bakken Riise Foto: Renate Madsen / Framtiden i våre hender

– Det er lett å bli forvirret av alle navnene på de ulike stoffene og skadevirkningene av de forskjellige. Men en veldig grei tommelfingerregel dersom du vil unngå skadelige stoffer, er å velge svanemerkede produkter, sier Anja Bakken Riise.

Selv om Norge og EU har strengere regelverk enn eksempelvis Asia og USA, er det dessverre flere stoffer man bør unngå og som i dag finnes i kosmetikk på det norske markedet, ifølge Riise.

1. Stoff i concealere og annen hudpleie

Én av stoffgruppene som brukes i mange produkter, er PFAS. Det er skadelig både for mennesker, dyr og miljø.

PFAS finnes gjerne i sminke som concealere og annen hudpleie.

Se etter disse stoffene på innholdsdeklarasjonen:

PTFE

Polytef

perfluor[…]

poly[…]fluo

2. Hud og hår: Obs på siloksaner

En annen stoffgruppe er siloksaner (D4, D5, D6). Det er siloksaner i mange hud- og hårpleieprodukter.

Disse hoper seg også opp i naturen og kan gjenfinnes i fisk, fugl og pattedyr, ifølge Riise. Fra februar i år blir det forbudt å bruke D4 og D5 i hud- og hårpleieprodukter i konsentrasjoner over 0,1 prosent i EU.

Unngå siloksaner ved å sjekke innholdsdeklarasjonen for følgende stoffer:

Cyclomethicone, D4, Cyclotetrasiloxane

Tetracyclomethicone, Oktametylsyklotetrasiloksan, D5, Cyclopentasiloxane

Pentacyclomethicone, Dekametylsyklopentasiloksan, D6, Cyclohexasiloxane

Inneholder glittersminken mikroplast? Glitteret kan havne i naturen ved bruk og når sminken vaskes bort. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

3. Mikroplast via skrubbekrem og glittersminke

Mye av glitteret vi bruker, inneholder mikroplast, som havner i naturen når det drysser ved bruk eller når det vaskes bort. Derfor bør man velge biologisk nedbrytbart glitter laget av cellulose, ifølge Riise.

Det brukes ofte mikroplast i peeling og skrubbekremer, og det er ikke enkelt for forbrukere å vite hvilke som inneholder mikroplast eller ikke. Men man kan sjekke innholdsdeklarasjonen og se etter disse stoffene:

Nylon (PA)

Polyethylene (PE)

Polypropylene (PP)

Polyethylene terephthalate (PET)

Blant annet skrubbeprodukter kan inneholde mikroplast, men det er ikke lett å vite hvilke. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

4. Svanemerket eller lage selv

– Vår viktigste anbefaling er å kjøpe svanemerkede produkter. Når du kjøper svanemerkede produkter bidrar du også til å øke etterspørselen etter de mer bærekraftige produktene, og det trenger vi mer av, sier Riise.

For dem som har lyst, finnes det også mange oppskrifter på kosmetikk man kan lage selv på nettet. Ansiktsoljer som både fukter og renser er enkelt å lage selv. Det er imidlertid viktig å merke seg at personer som er disponert for allergi, kan reagere på eteriske oljer og lignende i slike produkter, påpeker Riise.

5. Avfall, refill og store pakker

Bruk refill der det er mulig for å minimere mengden avfall som oppstår. Når man lager produkter selv, er det enklere å bruke beholdere som kan brukes om igjen.

– Større forpakninger gir også mindre avfall. Og avfallsmengden reduseres også dersom vi reduserer hvor mange forskjellige produkter vi bruker, sier Riise.

Restavfall: Sminkebeholdere består ofte av flere materialer eller krever for mye vann/såpe å rengjøre, skriver sortere.no. En del sminke inneholder også mikroplast som ikke skal i avløpet. Derfor skal både innhold og sminkebeholder sorteres som restavfall.

Plastemballasje skal være tom for produktrester for å kunne gjenvinnes, ifølge Grønt Punkt. Skyll bort rester med kaldt vann. Hvis det er rester, bør plasten legges i restavfallet.

Metallemballasje skal kildesorteres og leveres til gjenvinning. Tomt og tørt er godt nok. Man trenger ikke vaske metallemballasjen.

Glassemballasje skal skylles for rester og ristes drypptørr før den sorteres. Parfymeflasker kan sorteres med glass, ifølge sortere.no.

Hårspray skal i farlig avfall, ifølge sortere.no.

Er du opptatt av å leve grønnere?

Nedenfor finner du flere saker om temaet:

Publisert Publisert: 18. februar 2020 10:00