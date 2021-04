«Exit» flyttet inn i ekteparets hjem. Her er deres ti tips for å bygge drømmehuset.

Tonje og Ole Christian Apeland gjorde husbyggingen til en hobby. Resultatet er såpass imponerende at huset ble brukt i den nye sesongen av Exit.

Nordmenns forhold til å skape et hjem, sees på som et kjærlighetsprosjekt, ifølge hovedfagsoppgaven til sosialantropolog Gunn Helen Øye Det Norske Hus fra 1991. Et hjem skapes ikke fordi du har lyst til å vise det frem for venner eller naboer, men fordi du har lyst til å tilrettelegge det for de du er mest glad i, og spesielt for barna dine.