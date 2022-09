Ukens grønne tips: Slik bruker du restene av sommerens grillmat

Fryseren fylles gjerne opp av restene etter sommerens grillmiddager. Slik holder du oversikt og får spist opp maten.

Rester av grillmat kan enkelt fryses, både stekt og rå vare.

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Mette Nygård Havre, driver Instagram-kontoen @spisoppmaten med nesten 100.000 følgere og har skrevet boken «Spis opp maten».

Grillsesongen er snart forbi, og i fryseren ligger gjerne restene av det vi ikke rakk å spise. Hva kan pølser, burgere og koteletter brukes til annet enn som grillmat? Her er tipsene.

1. Hvor mye grillmat kastes hvert år, og hvorfor tror du det kastes?

– Det finnes ingen konkrete tall på hvor mye grillmat som kastes hvert år. Men vi vet at dagligvarekjedene alltid er optimister med tanke på sommerens grillvær og tar inn mye grillmat. Blir sommerværet dårlig, sitter de ofte igjen med mye grillmat. Mye av det prises ned og selges billigere, men at det er en del svinn på grillmat hvert år, er helt sikkert. I husholdningene vet vi at middagsrester er det vi kaster mest av. Her inngår også grillmat.

Bruk penn og papir eller lag en liste på mobilen over mat som ligger i fryseren. Det finnes apper som gjør det mulig å enkelt legge til og stryke ut etter hvert som mat legges inn og tas ut. Listen kan deles med andre i husholdningen.

2. Hva er dine tips for å få kontroll på det som ligger i fryseren?

Sett deg mål om å spise deg ut av fryseren to ganger i året: til sommeren og i juleferien. Da kan du også lage en liste over hva som ligger i fryseren. Da får du full oversikt. Lager du en liste som hele familien deler, kan dere krysse av når noe i fryseren spises, eller legge til om mer mat fryses. Et enkelt grep som gir fantastisk oversikt.

Merk det du fryser. Skriv på boksen hva det er og dato for nedfrysing. Husk at om du fryser mat på dato eller rett før holdbarhetsdato, vil maten ha like lang holdbarhet når du tiner den som da du frøs den ned. Derfor kan det være lurt å skrive på holdbarhetsdatoen også.

Fakta Hvor lenge holder kjøtt og fisk i fryseren? Saltet kjøtt med mye fett: 2 måneder Pølser: 3 måneder Svinekjøtt med fett: 3 måneder, svinekjøtt magert: 6 måneder Fet fisk (makrell, laks, sild, ål): cirka 3 måneder Halvfet fisk (uer, steinbit, røye, kveite og sjøørret): 3–4 måneder Skalldyr: 3–6 måneder Kjøttdeig/karbonadedeig: 4 måneder Kylling: 4 måneder Kalvekjøtt: 6 måneder Spekemat: 6 måneder Mager fisk (torsk, sei, lyr, kolje, breiflabb, rødspette, hvitting, hyse og brosme): cirka 6 måneder Storfekjøtt: 10–12 måneder Lammekjøtt: 10–12 måneder Reinsdyr- og viltkjøtt: over 12 måneder Kalkun: 1–2 år Kilde: Matprat Les mer

En deilig lapskaus er perfekt å lage for å bruke diverse rester etter grillmaten.

3. Hva er dine forslag til retter for å få spist restene av grillmaten?

– Det er så mye godt man kan lage av grillmatrester. Både kjøtt og fisk som allerede har hatt en runde på grillen, kan oppbevares noen dager i kjøleskapet og så bli brukt i en deilig resterett.

Her er noen forslag:

Rester av kjøtt:

Lag en deilig gryte eller grateng. Kutt kjøttet i biter, og rør inn i gryten. Her kan du bruke ulike typer kjøtt.

Lag lapskaus.

Rester av grillet kjøtt kan brukes til taco eller fajitas. Supergodt!

Stek en omelett med rester av sommerkoteletter.

Rester av fisk:

Torsk på grillen kan trylles om til plukkfisk.

Lag fiskesuppe med rester av grillet fisk.

Rester av grillet laks er supergodt i en pasta carbonara.

Rester av grønnsaker:

Lag en god grønnsaksuppe. Har du rester av kjøtt i tillegg? Kutt i biter og ha som topping på suppen.

Kutt opp grønnsakene og bland inn i en omelett.